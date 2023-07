Ein Auerbacher holt den deutschen Titel

Tobias Stiastny von der SpVgg Auerbach-Streitheim gewinnt in Rostock den Diskuswurf.

Das hat geflutscht. Obwohl der Ring nass war, hat Tobias Stiastny von der SpVgg Auerbach/Streitheim bei den deutschen Meisterschaften in Rostock am Sonntag den Diskus auf 57,79 Meter katapultiert. Damit sicherte sich der 17-Jährige vom Dorfverein aus dem Landkreis Augsburg, der in Bonstetten zuhause ist, den deutschen Meistertitel in der U18 vor seinen Konkurrenten Nuka Driver (MTV Heide/ 56,75 m) und Jan Tüttenberg (USC Mainz/ 50,69 m). Wieder einmal war es dem Auszubildenden zum Elektroniker gelungen, der am liebsten harten Rock und Heavy Metal hört, seine Leistung im entscheidenden Moment abzurufen.

Im Regen vollführten er und die mitgereiste Delegation wahre Freudentänze.