Leichtathletik

18.07.2023

Ein Comeback mit Höhenflügen

Plus Nach zwei Jahren Verletzungspause meldet sich Angela Stockert bei den mittel- und nordschwäbischen Meisterschaften eindrucksvoll zurück.

Von Johann Kohler

„Warum tun wir uns das an?“ Das fragten sich die rund 40 Kampfrichter und Helfer der Spvgg Auerbach/Streitheim bei den mittel- und nordschwäbischen Leichtathletik-Einzelmeisterschaften am Samstag im Rothtalstadion in Horgau. Bei gemessenen 35 Grad Hitze – auf der roten Laufbahn waren es sogar 42 Grad – waren sie rund viereinhalb Stunden unter sengender Sonneneinstrahlung im Einsatz, um diese Titelkämpfe wie schon in der Vergangenheit bei normalen Temperaturen, reibungslos über die Bühne zu bringen. Während sich die 135 gemeldeten Leichtathleten aus 33 Vereinen zwischen ihren Wettbewerben in die schattenspendende Überdachung der Tribüne zurückziehen konnten, mussten die Helfer ohne Unterbrechung durchhalten.

Für manche Disziplinen, wie zum Beispiel über die Sprintstrecken, sorgte die Hitze und ein leichter Rückenwind sogar für gute Zeiten. Das kam auch der ausrichtende SpVgg Auerbach/Streitheim zu Gute, die mit neun Titeln zusammen mit der LG Donau-Ries der erfolgreichste Verein dieser Meisterschaften war. Diese beiden Vereine holten mit 17, beziehungsweise 19, auch die meisten Podestplätze.

