Ein Zahn verhindert Qualifikation

Magdalena Niederhofer wird Dritte in Südbayern

Nochmals verschärft hatte der Bayerische Leichtathletikverband die Corona-Richtlinien bei den südbayerischen Hallenmeisterschaften in der Leichtathletikhalle beim Olympiastadion in München. Deshalb wurden von der SpVgg Auerbach/Streitheim nur vier Athleten gemeldet, die sich zum größten Teil wacker schlugen.

Die beste Leistung erbrachte in der Altersklasse W15 Neuzugang Magdalena Niederhofer über 60 m Sprint. Sie gewann ihren Vorlauf in 8,44 Sekunden und qualifizierte sich für den Endlauf der besten Acht. Hier wiederholte sie ihre sehr gute Leistung und wurde in 8.46 Sek. Dritte. Als Zugabe startete sie im Kugelstoßwettbewerb und holte sich mit 7,75 m den siebten Rang.

Im gleichen Wettbewerbe der männlichen Jugend M15 stieß Laurin Prasser die vier Kilogramm schwere Kugel auf 10,87 m und wurde Fünfter. Nicht rechtzeitig aus dem Startblock kam über 60 m der männlichen Jugend U18 Lucas Wiedemann und so war bei 7,87 Sekunden im Vorlauf bereits Endstation. Trotzdem waren alle Ergebnisse der drei an den Start gegangenen Auerbacher Leichtathleten neue persönliche Bestleistungen und die Qualifikation zu den bayerischen Meisterschaften am kommenden Wochenende. Pech hatte Maximilian Scheich, der kurzfristig wegen Zahnproblemen seinen Start absagen musste und somit auch die Qualifikation zur Bayerischen verfehlte.

Sieger in der Altersklasse U14 wurde bei der Oberschwäbischen Crosslaufserie in Birkenhard in der Nähe von Bad Waldsee über 1400 Meter der 13-jährige Maximilian Tauber von der SpVgg Auerbach/Streitheim, während sein Vater Günther Tauber in der Klasse M50 den zweiten Rang über 6800 Meter belegen konnte. (koh)