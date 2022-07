Eine Leberkässemmel als überraschende Belohnung

Plus Tobias Stastny von der SpVgg Auerbach wird mit dem Diskus Sechster bei den Deutschen Jugendmeisterschaften.

Ende gut, alles gut, dieses Sprichwort trifft auch auf den Leichtathleten Tobias Stiastny von der SpVgg Auerbach/Streitheim bei den deutschen Jugendmeisterschaften im Ulmer Donaustadion zu.