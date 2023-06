Leichtathletik

30.06.2023

Eine Vizemeisterschaft als Zugabe

Stolze Medaillengewinner bei den bayerischen Leichtathletikmeisterschaften in Regensburg: die männliche U18 der SpVgg Auerbach/Streitheim: (vorne von links) Maximilian Föhn und Lucas Wiedemann, (hinten von links) Jack Lucas Crosby, Tobias Stiastny und Maximilian Scheich. Foto: Johann Kohler

Plus Tobias Stiastny von der SpVgg Auerbach/Streitheim ist zweifacher bayerischer Meister und einmal Vizemeister. Neu besetzte Staffel geht an ihre Grenzen und wird hinter Passau Zweiter.

Von Johann Kohler

Auf den 17-jährigen Leichtathleten Tobias Stiastny von der SpVgg Auerbach/Streitheim ist Verlass. Ganz gleich wo er antritt, kein Konkurrent, vor allem beim Diskuswurf, kann ihm bisher in dieser Saison das Wasser reichen. So auch bei den bayerischen Meisterschaften in Regensburg.

Bei dieser zweitägigen Veranstaltung trat er dreimal zum Wettkampf an und heimste zweimal Gold und einmal Silber ein. Bereits bei der ersten Disziplin, dem Kugelstoßen, setzte er seine Duftmarke mit neuer persönlicher Bestleistung von 15,97 m und schockte die Spezialisten, die mit gut einem Meter Rückstand folgten. Als er im vierten Versuch die Kugel dann auf 16,01 m wuchtete, standen Gold und der bayerische Titel fest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

