Erfolge können jetzt unter Dach und Fach gebracht werden

Bei den mittel- und nordschwäbischen Mehrkampfmeisterschaften der Leichtathleten steht erstmals eine Tribünenüberdachung zur Verfügung.

Seit 46 Jahren veranstaltet und organisiert Johann Kohler als Leichtathletikabteilungsleiter der SpVgg Auerbach/Streitheim Leichtathletikmeisterschaften und Veranstaltungen und jedes Mal hatte er die letzten Tage vor dem Termin Bauschmerzen. Wie wird wohl das Wetter? Müssen bei Regenwetter die Athleten frierend und durchnässt während der Wettkämpfe auf der Tribüne verbringen? Jetzt kann er sorgenfrei den Veranstaltungen entgegenblicken, denn das Rothtalstadion in Horgau hat neuerdings eine nahezu fertige Tribünenüberdachung.