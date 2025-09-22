Erfolgreiche Landkreismeisterschaften

Die Sportart Leichtathletik boomt im Landkreis Augsburg. Knapp über 200 junge Leichtathleten zwischen sieben und 15 Jahren beteiligten sich bei den 42. Landkreismeisterschaften im Horgauer Rothtalstadion im Dreikampf (Sprint, Weitsprung, Wurf) und nochmals rund 110 ermittelten ihre Meister über die 800 Meter. Zum Vergleich, am gleichen Tag beteiligten sich in Aichach bei den dortigen Landkreismeisterschaften nur 70 Sportler um den Titel eines Meisters. Die Titelkämpfe für den Landkreis Augsburg in Horgau, wurden von der Leichtathletikabteilung der SpVgg Auerbach/Streitheim, wie gewohnt zur vollsten Zufriedenheit der 12 Vereine, abgewickelt. Davon konnten sich auch Landrat Martin Sailer, sein Stellvertreter Hubert Kraus, die Sportbeauftragte des Landkreises Birgit Riegel und Dr. Wolfgang Zettl als stellvertretener Vorstandsvorsitzender der Unterstützer-Sparkasse Schwaben-Bodensee, überzeugen. Sie kamen aus dem Staunen nicht heraus, als sie sahen wie routiniert die rund 50 Helferinnen und Helfer des Vereines bei drückender Hitze, zur Freude aller Beteiligten, die Veranstaltung trotz großer Teilnehmerfelder, abwickelten. Den größten Stress machte sich diesmal der Leiter des Wettkampfbüros, Tobias Finsinger. Bereits am Abend des Vortages traf er die Vorbereitungen im Büro und setzte sie in den frühen Morgenstunden des Veranstaltungstages fort. Als die Wettkampflisten fertig aus dem Drucker kamen, eilte er zum Neusässer Volkslauf und belegte den zweiten Platz im Einzel und mit der Mannschaft der SpVgg Auerbach/Streitheim den ersten Rang in der Teamwertung. Nach Zieleinlauf wieder ins Auto und so traf er noch rechtzeitig in Horgau zum Veranstaltungsbeginn ein. Wenigstens war dann im Büro etwas kühler als im Freien, wo Athleten und Helfer mit der ungewohnten Hitze zu kämpfen hatten. Doch bei der Siegerehrung waren alle Mühen vergessen, als stellvertretener Landrat Hubert Kraus und die örtlichen Organisatoren Johann Kohler und Michael Wagner, 32 Siegerpokale für die Meister, 96 Medaillen an die ersten Drei und rund 300 Urkunden an Alle überreichen konnten.

Vereine aus dem Landkreis Augsburg holen mehrere Medaillen

Bei der Ehrung fiel auf, dass vier Vereine aus dem nördlichen und westlichen Landkreis sehr oft genannt wurden. Das waren die SpVgg Auerbach/Streitheim mit 17 Medaillen (9 x Gold, 6 x Silber, 2 x Bronze), der TSV Meitingen mit 18 Medaillen ( je 6 x Gold, Silber, Bronze) der TSV Gersthofen (5x Gold,5 x Silber, 6x Bronze) und die LG Reischenau/Zusamtal mit 10 Medaillen (4x Gold, je 3 x Silber u. Bronze). Auch der TSV Schwabmünchen aus dem Süden war mit acht Medaillen, davon viermal in Gold, bei der Vergabe gut vertreten. Den zahlreichen Zuschauern, Trainer und Betreuer fiel auf, dass gerade bei der SpVgg Auerbach/Streitheim über 800 m mit Samuel Zircher (M8), Laurenz Burkart (M9), Amelie Wirth (W8), Laura Wenni (W11), Leonie Wirth (W12) und Johanna Finsinger (W13)als Landkreissieger, sehr gute Lauftalente heranwachsen. Die restlichen Meisterehren holten die Auerbacher Dreikämpfer mit Hannah Strehler(W11), Nina Sahrhage (W13) und Rebecca Hagner (W15). Für den TSV Meitingen waren im Dreikampf Vincent Beylacher(M8), David Prommer (M9),Any Smith (W8), Mia Miller (W10) und über 800 m Samuel Prommer (M10) und Benedikt Prommer (M12) erfolgreich. Für den TSV Gersthofen holte im Dreikampf Konstantin Schegel (M9), Sebastian Karl (M13), Lisa Unger(W9), Kim Cramer (W14) und nochmal Sebastian Karl (M13) über 800 m Gold. Viermal konnten sich Leichtathleten der LG Reischenau/Zusamtal als Landkreismeister feiern lassen. Als Dreikämpfer setzten sich Jakob Engel (M11), Oliver Tallig (M12) und Moritz Maier (M14) auch über 800 Meter als Erste durch, während für die LG/Augsburg/Neusäß Jonathan Jung(M11) über 800 Meter Gold holte. (koh)