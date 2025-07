Erfolgreiche Mehrkampfmeisterschaften in Horgau

200 Drei- und Vierkämpfer, sowie rund 100 Athletinnen und Athleten, zeigten im Horgauer Rothtalstadion starke Leistungen. 18 Vereine aus Mittel- und Nordschwaben entsandten ihre besten Nachwuchsathleten zu diesen Mehrkampfmeisterschaften für Kinder und Jugendliche zwischen neun und 15 Jahren. Gerade bei den Jüngsten, der Altersklassen U12, waren überdurchschnittlich viele Athleten am Start und verlangten von den 50 Kampfrichtern und Helfern einiges ab. 50,75 und 100 Meter Sprint, außerdem Weit- und Hochsprung, sowie Kugelstoßen und Ballweitwurf mussten die Mehrkämpfer bewältigen.

Fünf Vereine ragen in Horgau heraus

Sportlich ragten Fünf Vereine mit den meisten Medaillen heraus. So holten die LG Augsburg und die LG Reischenau/Zusamtal mit je 10 Plaketten die meisten Auszeichnungen. Es folgte der TSV Friedberg, der TSV Friedberg mit je acht und die SpVgg Auerbach/Streitheim mit sieben Medaillen. Die meisten mit viermal Gold, vor allem in den Mannschaftswettbewerben, gingen an den Nachbarverein LG Reischenau/Zusamtal, während die Athleten der SpVgg Auerbach/Streitheim mit drei Goldmedaillen in den Einzelwettbewerben der Altersklassen auf dem Siegerpodest ganz oben standen. Hannah Strehler (W11) und Selina Schorr (W12) gehören zu den Kleinsten an Körpergröße in ihren Altersklassen, im Drei- und Vierkampf waren Beide jedoch die Größten. An Körper- und Leistungsgröße mangelt es dagegen in der Altersklasse M13, bei Gabriel Mittelbach nicht. Mit 1.841 Punkten erzielte er die zweitbeste Vierkampfleistung in diesem Jahr in Bayern. Die LG Reischenau/Zusamtal stellte den Mannschaftsmeister in der Klasse männlich U16, in der männlichen und auch weiblichen U14 und stellte mit Oliver Tallg in M12 auch einen Einzelsieger. Auch Marie Sattler vom TSV Meitingen konnte sich in der Altersklasse W16 in die Siegerliste eintragen. Insgesamt ging es bei der Vergabe der Spitzenplätzen ganz eng zu und winzige zwei Punkte entschieden über Platz eins und zwei, während Gabriel Mittelbach eine Klasse für sich ist und mit 196 Punkten vor dem Zweiten den größten Vorsprung hatte. (AZ)