Leichtathletik

09.12.2022

Höhenflug zur EM-Silbermedaille startet in Horgau

Plus Wenige Tage vor dem Gewinn der Silbermedaille bei der Leichtathletik-Europameisterschaft sorgte der Hochspringer Tobias Poyte beim Abendsportfest der SpVgg Auerbach-Streitheim für einen Stadionrekord.

Obwohl er aktueller Deutscher Meister im Hochsprung ist, hat Tobias Poyte die Bodenhaftung nicht verloren. Anfang August kam der 27-Jährige mit dem Bundes- und Landestrainer Sebastian Kneifel zum nach Horgau. Angesichts der Jahresbestleistung von 2,27 Meter hatten die Organisatoren des Abendsportfestes der SpVgg Auerbach-Streitheim schon Bedenken, ob die 2,30 Meter hohen Hochsprungständer ausreichen würden. Sie reichten, denn an diesem Abend war bei 2,19 Meter Schluss. Die 2,26 Meter riss der 1,98 Meter große Student und Sportsoldat ganz knapp. Trotzdem verbesserte er den von drei Hochspringer gehaltenen Stadionrekord um ganze elf Zentimeter und konnte die von Wüstenrot-Regionalverkaufsleiter Alexander Kohler ausgelobte Prämie von 100 Euro in Empfang nehmen. „Mit dem Geld mache ich mir bei den Europäischen Titelkämpfen einen schönen Abend“, so der Sieger.

