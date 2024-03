Im Frühling durch drei Landkreise

Beim 16. Halbmarathon in Altenmünster am 21. April werden auch Nordic-Walking-Strecken und kürzeren Runden angeboten.

Wenn am Sonntag. 21. April, der Startschuss zum 16. Halbmarathon in Altenmünster erfolgt, dann werden in den Wäldern im Weisinger Forst Eiben, Fichten und Lärchen ebenso blühen, wie die Schlüsselblumen an manchem Wegesrand und entlang von Gräben und Bächen. Die Organisatoren der Veranstaltung hoffen außerdem auf viel Sonnenschein und gute Laune bei den Teilnehmern, um die Neuauflage der Veranstaltung nach fünf Jahren Pause wieder zu einem Erfolg werden zu lassen.

Den besonderen Reiz hat der Halbmarathon in Altenmünster durch die Tatsache, dass die Laufstrecke wieder durch insgesamt drei Landkreis führt. Beim Abstecher in Richtung Rechbergreuthen geht es hinein in den Landkreis Günzburg, während auf dem Rückweg das Glötttal im Weisinger Forst (Kreis Dillingen) durchlaufen wird.

Start und Ziel liegen im Landkreis Augsburg, nämlich am Sportgelände des SC Altenmünster. Dort werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Starschuss um 9 Uhr nicht nur auf eine sportliche Reise geschickt, nach dem Rennen werden sie vom Küchenteam des Vereins kulinarisch verwöhnt. In der Startgebühr ist nämlich die Verpflegung inbegriffen. Wem die Streckenführung über 21 Kilometer beim Halbmarathon zu lang ist, der kann auf kürzere Distanzen ausweichen. „Wir bieten auch Strecken über 10,5 und 15 Kilometer an“, klärt Organisationsleiter Roland Herdin auf. Und auch eine Fünf-Kilometer-Strecke für Nordic Walker ist im Angebot. Ferner können auch Hunde mitgebracht werden. Wasserschalen für die Vierbeiner stehen an allen Verpflegungsstationen.

Für eine ansehnliche Teilnehmerzahl dürfte der erstmals ausgetragene Kids-Spendenlauf garantieren. Daran dürfen nämlich die Buben und Mädchen von den ersten bis zu den vierten Klassen der Grundschule Altenmünster teilnehmen. Diese absolvieren dabei Runden um den Hauptplatz am Sportgelände. Diese Aktivitäten kommen bewirken Gutes: Pro absolvierter Runde spendet die Gemeinde Altenmünster mit ihren Partnern vom örtlichen Gewerbeverband einen Euro für einen sozialen Zweck.

Wer neben den Schülerinnen und Schülern am 21. April im Ziel angekommen ist, und zuvor vielleicht schöne Blicke auf all die blühenden Bäume, Sträucher und Blumen im schwäbischen Frühling erhaschen konnte, auf den wartet dann auch noch ein tolles Rahmenprogramm rund um das Sportgelände in Altenmünster. (her)

Anmeldungen unter: www.sc-altenmuenster.com/halbmarathon