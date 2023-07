Leichtathletik

15:00 Uhr

Im vierten Versuch fliegt der Diskus zur Goldmedaille

Plus Tobias Stiastny von der SpVgg Auerbach-Streitheim holt den deutschen Meistertitel der U18 im Diskuswerfen und feiert mit einem Salto. Warum der Sportler mit diesem Erfolg seinem Verein Kosten spart.

Als vor drei Wochen feststand, dass mit Tobias Stiastny und der 4 x 100 m Staffel die Qualifikation zur deutschen Jugendmeisterschaft in Rostock feststand, setzte sich der Leichtathletik-Abteilungsleiter der SpVgg Auerbach/Streitheim, Johann Kohler, sofort mit dem Leichtathletikförderer Harry Juraschek in Verbindung. Er klopfte beim Wörleschwanger an, ob dieser seinen Achtsitzer-Kleinbus zur gemeinsamen Fahrt ins 800 Kilometer entfernte Rostock an der Ostsee dem Verein zur Verfügung stellen würde. Es folgte ein sofortiges Ja, jedoch unter Bedingungen: bei einer Medaille kostenlos und bei einer Goldmedaille sogar Übernahme der Benzinkosten. Und weil Harry Juraschek am Sonntag noch seinen 70. Geburtstag feiern konnte, dachte sich Auerbachs Spitzenathlet Tobias Stiastny, den Gefallen werde ich ihm tun. Mit seiner Goldmedaille beim Diskuswurf löste er beim Jubilar und den Fans eine große Freude und Begeisterung aus und sparte dem Verein noch erhebliche Kosten.

Mit dem besten Meldeergebnis aller qualifizierten Diskuswerfer reiste Tobias Stiastny mit seinen Trainern Lothar Schmitt, Elisabeth Hofmeister und Roland Stiastny, gleichzeitig auch sein Vater, in Rostock nach neunstündiger Fahrt an. Während er vor den Meisterschaften in Bayern stets auf trockenen Wettkampfanlagen trainieren und bei Wettkämpfen starten konnte, schüttete es an der Ostsee in Strömen. So auch am Sonntagvormittag als, er als letzter Wettkämpfer von zwölf in den Ring stieg. Während keiner seiner Konkurrenten die 50-Metermarke erreichte, setzte er mit 52,10 m ein Ausrufezeichen und hatte die Gewissheit, mindestens sechs Versuche unter den besten Acht absolvieren zu können. Beim zweiten Versuch landete die 1,5 Kilogramm bereits bei 56,43 m, dem dann ein Fehlversuch folgte. Doch im dritten Versuch ein Schock, sein größter Gegner Nuka Driver vom MTV Heide konterte und übernahm die Führung mit 56,58 m – 15 Zentimeter mehr.

