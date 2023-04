In Zusmarshausen geht es durch und um den Rothsee

Zum sechsten Mal findet am 2. Juli in der Zusmarshausen der Nullinger-Volkstriathlon statt. Ein neuer Wettbewerb sorgt für 200 weitere Teilnehmer.

Lausig kalt war es, als die Organisatoren und Sponsoren am Ufer des Rothsee in Zusmarshausen die Details zum 6. Zusser Schwarzbräu Nullinger Triathlon vorstellten. Wenigstens hatte es zu regnen aufgehört. Wenn am 2. Juli der Startschuss fällt, hofft man auf besseres Wetter.

„Triathlon erfreut sich mittlerweile großer Beliebtheit und hat sich fast zu einer Breitensportart entwickelt“, so Bürgermeister Bernhard Uhl in seinem Grußwort. Inder Tat: Allein im Landkreis Augsburg und den Nachbarkreisen finden 2023 acht Wettkämpfe statt.

Fest etabliert hat sich dabei die Veranstaltung in Zusmarshausen, die wie ihr großes Vorbild, der Ironman, am Rothsee ausgetragen wird. „Der Zuser Triathlon ist mittlerweile vom Bayerischen Triathlon-Verband (BTV) genehmigt, der auch die Kampfrichter stellen wird“, verrät Chef-Organisator Karl Sendlinger. „Was zunächst als kleine, feine Veranstaltung begann, ist mittlerweile weder aus dem Terminkalender des Marktes noch aus denen der Triathletinnen und Triathleten aus der näheren und weiteren Umgebung wegzudenken“, berichtet Bürgermeister Uhl, dass die Zahl der Sportlerinnen und Sportler stetig steigt.

Das Besondere: Neben ambitionierten Einzelsportlern und erfahrenen Triathlon-Teams sind auch Anfänger und Hobbymannschaften willkommen, die 500 Meter im Rothsee zu schwimmen, 31 Kilometer auf der Fahrradstrecke Richtung Herpfenried-Bieselbach zu pedalieren und zum Schluss 5 Kilometer um den Rothsee zu laufen. Am Wettbewerb wird auch eine Mannschaft der Marktgemeinde und des Kreisrates teilnehmen.

Erstmals wird es 2023 zusätzlich einen Teamwettkampf im Rahmen der Wertung der Bayern- und Landesliga geben. Dabei gehen circa 200 weitere Sportler an den Start, was der Veranstaltung, zu der insgesamt rund 500 Startende erwartet werden, einen zusätzlichen Höhepunkt beschert.

Verbilligte Anmeldung bis 30. April

Für die mit großer Professionalität, Routine und Engagement sowie enormen persönlichen und zeitlichen Einsatz geleistete Organisation dankte der Bürgermeister dem Hauptverantwortlichen Karl Sendlinger und den Mitgliedern der Triathlon-Abteilung. Aber auch viele ortsansässige Vereine, Organisationen und Firmen unterstützen die Triathlon-Abteilung tatkräftig. So hat die Firma Holzbau Jochum in diesem Jahr die Ausrüstung für die Helferinnen und Helfer übernommen.

Die erste, verbilligte, Anmeldefrist läuft bis zum 30. April, weitere Meldungen bis 30. Juni möglich.

Anmeldung unter https://www.abavent.de/anmeldeservice/zussertriathlon2023/