Leichtathletik

08.04.2022

Landkreislauf startet wieder durch

Ein Fest für alle Generationen soll der Landkreislauf 2022 werden, der am 3. Juli in Zusmarshausen gestartet wird. Unser Bild zeigt den Startschuss der Jugendklasse bei der Veranstaltung im Jahr 2015, als der Lauf in Stadtbergen stattfand.

Plus Nach zweijähriger Pandemie-Pause findet die traditionelle Laufveranstaltung am 3. Juli in Zusmarshausen statt. Dabei soll es einige Neuerungen geben.

Von Oliver Reiser

Hand auf’s Herz! Wissen Sie noch, wo der letzte Landkreislauf vor Corona stattgefunden hat? Nein? Kein Problem. Ist ja auch schon ziemlich lange her. Vor über zwei Jahren, 2019 als Corona noch ausschließlich als Biermarke bekannt war, fiel der letzte Startschuss in Wehringen. Die LG Wehringen war damals kurzfristig für den TSV Bobingen eingesprungen. Der Ausrichter für die nächste Auflage des größten Breitensport-Events im Landkreis stand mit dem TSV Zusmarshausen, der 2020 sein Vereinsjubiläum feiern wollte, schon lange fest. Doch nach dem Kick-Off befand sich das Organisationsteam des Landkreislaufs über zwei Jahre lang in einer pandemiebedingten Zwangspause. Umso größer ist jetzt die Vorfreude bei allen Beteiligten, dass der Startschuss wieder fallen kann. Endlich gibt es auch einen Termin, den sich alle Laufbegeisterten in der Region Augsburg vormerken können: Am Sonntag, 3. Juli 2022, wird das bekannte Laufevent – wie ursprünglich bereits für 2020 geplant – in Zusmarshausen stattfinden.

