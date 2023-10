Landkreismeisterschaft sprengt alle Rekorde

Die Leichtathletik-Landkreismeisterschaft wird zu einem der Höhepunkte in der Geschichte der Rothtal-Sportanlage. 415 Athletinnen und Athleten sorgen für einen neuen Teilnehmerrekord. Wie der bewältigt werden konnte.

Im Mai 1976 fand die erste Leichtathletikveranstaltung im Rothtalstadion in Horgau statt. In diesen 47 Jahren veranstaltete die SpVgg Auerbach/Streitheim rund 150 Veranstaltungen. Alles was Rang und Namen in der Szene hat, Weltmeister und deutsche Meister, waren bisher am Start. Doch die niedrigste Veranstaltung in der Rangfolge der Wichtigkeit, die Landkreismeisterschaft, schlug nun alle Rekorde und wurde zu einem Höhepunkt in der Geschichte der Rothtalanlage. Als das Meldeportal rund 36 Stunden vor Meldeschluss schloss, hatten 261 Mehrkämpfer und 154 Athleten über 800 Meter aus neun Landkreisvereinen und drei Gastvereinen ihre Meldung abgegeben.

„Wie können wir diese Veranstaltung in den vier veranschlagten Stunden abwickeln?“, dachte noch in der Nacht Abteilungsleiter und Organisator Johann Kohler mit Schrecken. Als erste Maßnahme wurde der Zeitplan für die männliche und weibliche Jugend U10 und U12 außer Kraft gesetzt und nach Verfügbarkeit der Anlagen gestartet. Da es in erster Linie die Jüngsten betraf, turnten und spielten diese bei herrlichem Herbstwetter auf dem Rasen, bis sie zum Wettkampf aufgerufen wurden. So befand sich die Veranstaltung nach zwei Stunden wieder im vorgesehenen Zeitplan, bis zu den 14 Läufen über 800 Meter, die dann den Rahmen um über eine halbe Stunde überzogen.

Trotz der Tatsache, dass immer wieder improvisiert werden musste, gab es von den Trainern, Betreuern, Athleten und deren Eltern weder Beschwerden noch Einsprüche. Dafür sorgten die 50 Kampfrichter und Helferinnen und Helfer von der SpVgg Auerbach/Streitheim an den Wettkampfstätten, die pausenlos fünf Stunden im Einsatz waren.

Schwerstarbeit musste auch das Wettkampfbüropersonal unter Leitung von Tobias Finsinger verrichten, das an drei Bildschirmen rund 1.700 Ergebnisse erfassen und auswerten musste. Schweiß auf der Stirn standen auch beim Stellvertreter des Landrates Hubert Kraus und Horgaus Bürgermeister Thomas Hafner, die 32 Siegerpokale und die doppelte Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen an die Landkreismeister und Erstplatzierten sowie Urkunden an die restlichen 400 Teilnehmer übergaben. Strahlende Gesichter bei den Athleten und deren Eltern waren der Dank an die Honoratioren und Organisatoren.

Erfreulich war, alle Landkreisvereine waren mindestens einmal unter den ersten Drei zu finden. Den Löwenanteil der Pokale und Medaillen räumten diesmal mit 21 die LG Reischenau/Zusamtal, gefolgt vom TSV Schwabmünchen mit 16, der SpVgg Auerbach/Streitheim mit 15 und dem TSV Gersthofen mit 11 Platzierungen. Das meiste Gold. beziehungsweise Pokale, holten die Auerbacher und die LG Reischenau/Zusamtal mit jeweils sechs.

Als Doppelsieger im Dreikampf und 800 m zweimal auf der höchsten Stufe des Siegerpodestes standen Gabriel Mittelbach (Auerbach), Samuel Prommer ( Meitingen), Magdalena Kreuzer (Schwabmünchen), Manuel Merz (Wehringen) und Sebastian Klein (Königsbrunn).

Die besten Leichtathleten

Dreikampf: W8 2. Hanna Fleps TSV Meitingen, W9 1. Hannah Strehler SpVgg Auerbach, 2.Julia Spicker TSV Gersthofen, 3. Rebecca Huber LG Reischenau/Zusamtal, W10 1. Selina Schorr TSV Meitingen, W11 1. Lisa Fleps TSV Meitingen, 2.Miriam Schwarz TSV Gersthofen, W12 Marie Kristin Werner LG Reischenau/Zusamtal, 3. Kim Cramer TSV Gersthofen, W13 1. Marie Sattler TSV Meitingen. 2. Lena Strehler, 3. Mona Kunert beide SpVgg Auerbach, W14 1. Annika Förster LG Reischenau/Zusamtal, W15 2. Louisa Lehner. 3. Felitzitas Leopold beide LG Reischenau/Zusamtal, M8 1. Samuel Prommer TSV Meitingen, M10 1. Johann Jörg LG Reischenau/Zusamtal, 3. Lucas Cramer TSV Gersthofen, M11 1. Gabriel Mittelbach SpVgg Auerbach, 2. Finn Köbrich TSV Gersthofen, M12 1. Jakob Zimmer SpVgg Auerbach, 2. David Kohl, 3. Moritz Meier beide LG Reischenau-Zusamtal, M13 3. Julian Storm SpVgg Auerbach, M14 2. Johannes Ziellinski LG Reischenau/Zusamtal, 3. Maximilian Tauber SpVgg Auerbach, M15 3. Julian Lachenmayr SpVgg Auerbach, 800 m M8 1.Samuel Prommer TSV Meitingen, 2. Arthur Mielke TSV Gersthofen, 3. Mathias Stegherr SpVgg Auerbach, M9 2. Elias Hurle TSV Meitingen, 3. Marco Seidel TSV Gersthofen, M10 2. Mathias Ritter, 3. Theo Maier beide LG Reischenau/zusamtal, M11 1. Stefan Mittelbach SpVgg Auerbach, 2. Sebastian Karl TSV Gersthofen, M12 1. Moritz Maier, 2. David Kohler beide LG Reischenau/Zusamtal 3. Max Stegherr SpVgg Auerbach, M13 2. Moritz Finsinger SpVgg Auerbach,,3. Valentin Spengler LG Reischenau/Zusamtal, M14 1. Maximilian Tauber SpVgg Auerbach, 2. Johatha Bösel TSV Gersthofen, M15. 1. Tizian Weber, W9 2. Hannah Strehler SpVgg Auerbach, 2. Rebecca Huber LG Reischenau/Zusamtal. W11 1. Hannah Huber LG Reischenau/Zusamtal. 2. Miriam Schwarz TSV Gersthofen, W12 2. Anna Steppich,W13 1. Lena Schieser beide LG Reischenau/Zusamtal, 2. Marie Sattler TSV Meitingen, W14 1. Noemi Jung TSV Neusäß

Alle Ergebnisse unter www.ladv.de