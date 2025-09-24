Auerbacher Leichtathleten glänzen bei bundesweiten Wettkämpfen

Während im heimischen Rothtalstadion die jugendlichen Mehrkämpfer und 800 Meter-Läufer um den Titel eines Landkreismeisters kämpften, starteten die Spezialisten unter den Leichtathleten der SpVgg Auerbach/Streitheim, bei Vergleichskämpfen. In Frankfurt fand der Länderkampf der U16 zwischen Hessen, Württemberg und Bayern, mit dem Auerbacher Werfer Simon Stiastny, statt. Er steuerte acht wichtige Punkte beim Sieg des Teams Bayern bei. Dabei stellte er bei seinem zweiten Platz im Hammerwurf mit 46,32 m einen neuen Vereinsrekord und beim Diskuswurf mit 42,34 m einen persönlichen Rekord auf. Im unterfränkischen Hösbach waren beim Vergleichskampf U15 der sieben bayerischen Bezirke Gabriel Mittelbach und Max Stegherr für Schwaben im Einsatz. Stegherr startete im Kugelstoßen mit 8,74 m, holte drei Punkte und Mittelbach erkämpfte in abschließenden Lauf der Schwedenstaffel über 300 m mit einem furiosen Endspurt den wichtigen Punkt für die Schwaben, die mit einen Zähler Vorsprung mit 287,5 zu 286 Punkten vor dem Team Unterfranken Platz zwei belegten. Gabriel Mittelbach war auch über 100 Meter im Einsatz und steuerte vier Punkte mit seinen 13,48 Sekunden bei.

In seiner Heimatgemeinde Neusäß starteten Tobias Finsinger und sein Sohn Moritz beim Volkslauf. Während Finsinger unter 1100 Teilnehmern den zweiten Rang in der Hauptklasse Männer belegen konnte, erkämpfte sich sein Sohn Moritz in der Klasse männliche Jugend U18 den ersten Platz.

Bei der weiblichen Jugend U18 lief ebenfalls mit Franziska Eschey eine Läuferin der SpVgg Auerbach/Streitheim als Erste ins Ziel, während ihre Mutter Marianne Eschey Siebte in der Frauenwertung wurde. Den gleich Rang bei den Männern erreichte Günther Tauber, während Michael Knauer den 18. Platz belegte. Zusammengerechnet konnte die sechs Starter der SpVgg Auerbach/Streitheim den ersten Platz in der Mannschaftswertung erreichen. (koh)