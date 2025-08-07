Mehrere Rekorde beim Abendsportfest in Horgau

Vor einigen Jahren wurde Leichtathletikabteilungsleiter und Organisator Johann Kohler von der SpVgg Auerbach/Streitheim empfohlen, den seit 45 Jahren bestehenden Namen „Leichtathletik-Abendsportfest“ in modernes „ Leichtathletik-Meeting“ umzubenennen. „Solange ich den Job mache, bleibt der Name“, so Kohler. Und er behielt recht, denn was sich am Mittwochabend im Horgauer Rothtalstadion abspielte, verdiente den Begriff „Leichtathletik-Fest“. 355 Athletinnen und Athleten, sowie über 1000 Trainer, Betreuer und Zuschauer aus dem gesamten süddeutschen Raum, füllten das Rothtalstadion wie noch nie in der Geschichte des 50-jährigen Bestehens.

Icon Galerie 97 Bilder Über 350 Sportlerinnen und Sportler haben beim Abendsportfest in Horgau teilgenommen. Hier sind die besten Bilder.

An allen Wettkampfstätten, Laufbahn, Weit- und Hochsprung, Kugelstoßring und Speerwurfabwurfzone, herrschte Hochbetrieb und die Zuschauer hatten von ihrem Steh- oder Sitzplatz aus, eine tolle Sicht auf das ganze Geschehen. 55 Kampfrichter und Helferinnen und Helfern des Vereins, die während der rund dreieinhalb stündigen Veranstaltung, andere Events dauern in der gleichen Größenordnung rund fünf bis sechs Stunden, Schwerstarbeit verrichten mussten, sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Rund 2000 Versuche und Leistungen mussten gemessen und ausgewertet werden und wurden zum Teil live im Internet veröffentlicht.

Sehr beeindruckt von der Stimmung und Atmosphäre im Stadion war mit dem langjährigen Torwart der SpVgg Auerbach Michael Wenni, den es wegen seiner Tochter Laura, die die 800 Meter absolvierte, ins Rothtalstadion zog. Er erkannte neidlos an, dass außer Fußball, auch andere Sportarten wie zum Beispiel Leichtathletik, viele Sportinteressierte begeistern können.

SpVgg Auerbach/Streitheim gewinnt zwölf Medaillen

Auch sportlich konnte man mit den Leistungen der Athleten zufrieden sein. Viele erzielten neue persönliche Bestzeiten, ein neuer Stadionrekord wollte aber dieses Jahr nicht fallen. Diese sind auf Grund von Länderkämpfen und Starts von Spitzensportlern sehr hoch angesiedelt und Sponsor Alexander Kohler, Wüstenrot-Regionalverkaufsleiter, musste seine Geldbörse nicht für eine Prämie öffnen. Das lag auch daran, dass die deutschen und bayerischen Spitzensportler am Wochenende zuvor in Dresden bei den deutschen Meisterschaften weilten.

Icon vergrößern Matteo Schwaiger vom TSV Gräfelfing überzeugte im Weitsprung. Foto: Andreas Lode Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Matteo Schwaiger vom TSV Gräfelfing überzeugte im Weitsprung. Foto: Andreas Lode

Die meisten Podestplätze der 71 vertretenen Vereine unter den ersten Drei, schafften mit zwölf Platzierungen, darunter dreimal Gold, in den 42 Wettbewerben der Veranstalter, die SpVgg Auerbach/Streitheim. Doch die meisten ersten Plätze holte mit dem TSV Meitingen mit vier ebenfalls ein Landkreisverein, die gleiche Anzahl gehen auf das Konto der LG Augsburg, während die LG Stadtwerke München, SG Dettingen, TV Türkheim, TSV Gräfelfing, VfL Buchloe und die LG Reischenau/Zusamtal je drei Siege verbuchen konnten. Am Start war auch mit Lavinja Jürgens von Athletik Frankfurt auch die aktuelle mit 1,77 m im Hochsprung Stadionrekordhalterin, sie lief jedoch die 800 Meter der Frauen und gewann in 2:19,33 Minuten die Konkurrenz. Um Brustbreite knapp vor Thomas Prechtl vom ESV Amberg (1:59,78 Min), gewann Ben Berger von der LG Augsburg bei den Männern in 1:59,44 Minuten. Die meisten Starterinnen verzeichnete mit 32 Teilnehmerinnen der 50-Meterlauf der U12, hier konnte sich mit 7,84 Sekunden Hannah Strehler von der SpVgg Auerbach/Streitheim als Erste auszeichnen. (koh)