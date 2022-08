Mit Wehmut Gänsehautmomente verfolgt

Plus Verletzungen haben Auerbachs Angela Stockert ausgebremst. In Horgau wurde der Grundstein für eine Vize-Europameisterschaft gelegt.

„Wenn in den letzten drei Jahren alles normal gelaufen wäre, würde ich vielleicht statt auf der Tribüne, jetzt an den Wettkampfstätten im Olympiastadion als Siebenkämpferin sein.“ Das dachte sich Angela Stockert von der SpVgg Auerbach/Streitheim mit traurigem Blick auf das Geschehen im weiten Rund bei den EuropeanChampionships.