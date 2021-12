Nach der zweiten Absage gab es eine Premiere

Ausdauersportler in Zusmarshausen lassen sich von Corona nicht aufhalten.

Von Corona hart getroffen war der TSV Zusmarshausen. 2020 wollte man das 75-jährige Vereinsjubiläum feiern – unter anderem mit der Ausrichtung des Augsburger Landkreislaufes. Doch nicht nur diese größte Breitensportveranstaltung im Landkreis musste aufgrund der Pandemie ausfallen. Zweimal hintereinander fiel auch der Volkstriathlon rund um den Rothsee ins Wasser.

„Es gab keine rechtzeitigen konkreten Aussagen zu den Hygiene-Auflagen“, so Karl Sendlinger, der Abteilungsleiter Fitness und Triathlon, als er trotz im Sommer sinkender Inzidenzzahlen zähneknirschend ein weiteres Mal absagen musste. Doch wenn Sendlinger ein Ziel verfolgt, dann lässt er sich nicht so schnell davon abbringen. Und so hat er mit seinem Organisationsteam innerhalb kürzester Zeit eine Alternative aus dem Hut gezaubert: einen Crossduathlon. Der feierte am 3. Oktober Premiere.

Der 1. Schwarzbräu Crossduathlon bestand aus zwei Runden Laufen um den Rothsee. Danach folgten drei Runden über Stock und Stein mit jeweils 6,5 Kilometern vom Südufer des Rothsees mit 90 Höhenmetern hinauf zum Horn. Zum Schluss stand eine weitere Laufrunde um den Rothsee an.

2022 soll es auf jeden Fall wieder einen Triathlon geben. Der Termin steht bereits fest: Am 10. Juli soll der Startschuss fallen. Die Anmeldung läuft bereits unter www.triathlon-zusmarshauen.de (oli)