Leichtathletik

16.05.2023

Nach Missgeschick mit der Kugel muss der Wettkampf abgebrochen werden

Plus Zwei Kugelstoßerinnen der SpVgg Auerbach/Streitheim haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen.

Mit Tobias Stiastny und Lucas Wiedemann haben bereits jetzt zwei Leichtathleten der SpVgg Auerbach/Streitheim die Fahrkarte zu den deutschen Jugendmeisterschaften vom 21. bis 23. Juli sicher. Stiastny dreimal mit dem Diskus, Kugel und Hammer und Wiedemann zweimal über 100 und 200 m haben die hohen Qualifikation-Normen für die deutschen Titelkämpfen erreicht. Damit Abteilungsleiter Johann Kohler planen kann, wie groß der Kleinbus zur Fahrt nach Rostock sein muss, wirft er natürlich ein waches Auge auf die Leistungen der anderen Athleten.

Dies sind in erster Linie die restlichen männlichen U18 Sprinter, die sowohl mit Moritz Möckl, Maximilian Scheich, Jack Lucas Crosby und Maximilian Föhn berechtigte Chancen zum Start über die 4 x 100 m bei den Deutschen haben. Deshalb absolvierten die infrage kommenden Athleten einen Start beim Internationalen Ralf-Watter-Sportfest in Regensburg. Im großen Feld der 100-Meter-Sprinter kam Lucas Wiedemann mit hervorragenden 11,28 Sekunden auf den zweiten Rang, dicht gefolgt von Moritz Möckl in 11,46 Sek. auf Rang vier. Dies war für Möckl nach einem Vierteljahr Verletzungspause der erste Start und er verpasste trotzdem nur knapp die Qualifikation. Mit 12,65 Sekunden waren die Trainer auch mit der Leistung von Jack Lucas Crosby zufrieden.

