Leichtathletik

24.05.2023

Nur Staffel aus Saudi Arabien war schneller als Auerbach

Plus Mindestens fünf Leichtathleten der SpVgg Auerbach/Streitheim sind bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock dabei. Wer dabei gute Medaillenchancen hat.

Von Johann Kohler

Ein starkes männliches U18-Team entsendet die Leichtathletikabteilung der SpVgg Auerbach/Streitheim zu den Deutschen Jugendleichtathletikmeisterschaften am 21. bis 23. Juli nach Rostock an der Ostsee. Bereits qualifiziert hatten sich Bundeskaderathlet Tobias Stiastny im Diskuswurf, Kugelstoßen und Hammerwurf, sowie Lucas Wiedemann über 100 und 200 Meter.

Sorgen bereitete nur noch die 4 x 100 Staffel, denn allein fünf Sprinter aus Auerbach in dieser Altersklasse, gehören zu den Bestem in Bayern und sind größtenteils an der Spitze der bayerischen Jahresbestenliste. Doch Verletzungen von immer wieder verschiedenen Staffelmitgliedern lassen die Trainer verzweifeln. So suchen Athleten und Übungsleiter immer wieder nach Veranstaltungen, um die hohen Qualifikationsnormen zu erreichen.

