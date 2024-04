Sieben Meistertitel auf einen Streich

Die SpVgg Auerbach-Streitheim ist bei den mittel- und nordschwäbischen Meisterschaften in Untermeitingen obenauf.

Um den vorwiegend jugendlichen Leichtathleten gute Bedingungen bei den mittel- und nordschwäbischen Cross- und Waldlaufmeisterschaften zu bieten, hatte der Leichtathletikverband für dieses Jahr den Termin etwas später auf Ende April verlegt. Doch hier machte der Wettergott dem Verband, dem Ausrichter und den Athleten einen gehörigen Strich durch die Rechnung. So mussten rund 200 Läuferinnen und Läufer außer dem schweren Geläuf rund um den Untermeitinger Sportplatz auch mit Wind, Regen und Schnee auf dem Lechfeld kämpften.

Am besten mit den widrigen Bedingungen kamen dabei die Aktiven der SpVgg Auerbach/Streitheim zurecht. Sie gehörten mit sieben Gold-, vier Silber- und einer Bronzemedaille zu den erfolgreichsten Vereinen dieser Veranstaltung und erwärmten somit die mitgereisten Trainer Roland Stiastny, Holger Stockert und Albert Vogg mit den sehr guten Ergebnissen. Bereits beim ersten Lauf, der Altersklasse M8 siegte beim ersten Wettbewerb seines noch jungen Sportlerlebens mit Laurenz Burkard ein Auerbacher über die Strecke von 1350 Meter. Dieser Auftakt nach Maß spornte seine Vereinskameradinnen und -kameraden regelrecht an, die sich dann Titel um Titel erkämpften. In M12 der wieder einmal überragende Gabriel Mittelbach, in M15 Maximilian Tauber, in W12 Johanna Finsinger und in U18 Franziska Eschey. Wie stark insgesamt die Auerbacher Aktiven waren, zeigten auch zwei Siege in den Mannschaftswertungen. Die männliche Jugend U10 mit Wendelin Blatz, Laurenz Burkard und Elias Kohl setzte sich genauso durch wie die U16 mit Maximilian Tauber, Moritz Finsinger und Julian Storm.

Den Titel eines Vizemeisters holten sich Wendelin Blatz (M9), Moritz Finsinger (M14), Katharina Kastl (W8) und die weibliche U12-Mannschaft mit Hannah Strehler, Isabella Conrad und Franziska Kastl. Die dritthöchste Stufe des Siegerpodestes erreichten Julian Storm (M14), während Elias Kohl und Hannah Strehler auf Platz vier knapp an einer Einzelmedaille vorbeischrammten.

Über 10,5 Kilometer starteten in Altenmünster zwei Damen der SpVgg und landeten in der Frauenklasse einen Doppelerfolg. Pia Unger wurde sogar Gesamtsiegerin in 50:13, und Anna Juraschek belegte in 50:50 Minuten Platz drei, das war dann der erste und zweite Rang in der Frauenklasse. Mit Johannes Holland tauchte ein weiterer Läufer der SpVgg Auerbach/Streitheim in der Ergebnisliste auf. Er erkämpfte sich einen dritten Rang im Halbmarathon in der Altersklasse M30 in 1:49,15 Minuten.