27.12.2023

SpVgg Auerbach gehen jede Menge Rekorde ins Netz

Plus Für einen Leichtathleten der SpVgg Auerbach-Streitheim war das Jahr 2023 ganz besonders erfolgreich. Eine Sportlerin hatte erneut Verletzungspech.

Sehr zufrieden kann die Leichtathletikabteilung der SpVgg Auerbach/Streitheim mit der abgelaufenen Saison 2023 sein. So waren Auerbacher Athleten in der deutschen Bestenliste nicht weniger als zwölfmal unter den besten 50 Athleten vertreten. Noch besser ist die Bilanz bei der bayerischen Bestenliste. Hier tauchten Leichtathleten der SpVgg Auerbach/Streitheim sogar 42 Mal unter den besten 30 Leistungen in den jeweiligen Disziplinen und Altersklassen auf. Wie stark die Athleten aus dem Rothtal mit ihren Leistungen sind, verdeutlichen auch die 21 Nennungen in der schwäbischen und 27 in der mittel- und nordschwäbischen Liste, mit jeweils dem ersten Rang.

Gerade diese Erfolge in den Listen der Jahresbesten verdeutlichen die Stärke eines Vereines, denn hier werden über das ganze Jahr die Leistungen eines Athleten erfasst, während bei Meisterschaften immer die Tagesform entscheidet. Leider führen die jeweiligen Leichtathletikverbände keine Bestenlisten für unter 12-jährige, denn dann würde die Bilanz für die Spvgg noch viel besser ausfallen. Eine Ausnahme macht der BLV bei den M12 im Dreikampf, hier ist Jakob Zimmer an erster Stelle.

