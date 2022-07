SpVgg Auerbach holt einen kompletten Medaillensatz

Plus Tobias Stiastny wird bei den bayerischen Meisterschaften seiner Favoritenrolle gerecht.

Einem kompletten Medaillensatz holten die Leichtathleten der SpVgg Auerbach/Streitheim bei den bayerischen Leichtathletikmeisterschaften Teil I im oberbayerischen Erding. Aufgrund seiner Vorleistungen war der 16-jährige Tobias Stiastny im Vorfeld schon der Goldfavorit im Diskuswurf. Und er wurde seine Favoritenrolle gerecht und holte den Titel mit neuem Vereinsrekord und 51,47 m. Aber auch im Hammerwurf holte er sich seine Medaille, diesmal in Silber und wurde mit 44,69 m bayerischer Vizemeister.