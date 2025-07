Viermal Gold für die SpVgg Auerbach/Streitheim bei den schwäbischen Meisterschaften

Mit neun Medaillen im Gepäck verließen die Leichtathleten der SpVgg Auerbach/Streiteheim die schwäbischen Meisterschaften. Auch ohne Anna Wiedemann, der besten Werferin des Vereins, die zeitgleich bei den süddeutschen Meisterschaften im Saarland an den Start ging, holten vier Auerbacher Athleten die schwäbische Meisterschaft.

In der Altersklasse M14 standen mit Max Stegherr über 800 Meter in 2.47,63 Minuten und mit Jakob Zimmer im Kugelstoßen mit 9,43 Meter zwei Auerbacher ganz oben auf dem Podest. Bei der weiblichen Jugend W15 verfehlte Rebecca Hagner knapp einen neuen Vereinsrekord in 43,12 Sekunden über 300 Meter, wurde aber schwäbische Meisterin. Auch Lena Stadler sicherte sich beim Kugelstoßen mit 10,91-Metern bei der U20 die Goldmedaille.

Die schwäbische Vizemeistermeisterschaft und somit die Silbermedaille errangen Gabriel Mittelbach in M14 über 100 Meter in 13,13 Sekunden und die 4 x100-Meter Staffel der männlichen Jugend U16 in der Besetzung Moritz Finsinger, Julian Storm, Max Stegherr und Gabriel Mittelbach mit 56,15 Sekunden. Die Bronzemedaille holten Julian Storm(M15) im Weitsprung mit 5,10 Metern, Simon Stiastny (M15) mit 11,44 Metern mit der Kugel und Rebecca Hagner (W15) in 13,22 Sekunden über 100 Metter.

Knapp das Siegerpodest verfehlten Lena Strehler über 100 Meter (13,49 Sekunden), Mona Kunert mit der Kugel und Maya Zimmer über 100 Meter. Als Vorbereitung für die Deutsche Meisterschaft am 12. Juli in Wattenscheid absolvierte Tobias Stiastny (U20) Starts bei den oberbayerischen Meisterschaften außer Wertung und erzielte die besten Leistungen aller Teilnehmer mit dem Diskus (47,86 Meter) und mit der Kugel (14,88 Meter). (koh)