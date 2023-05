Tolle Zeiten und ein Comeback des Jahres

Plus Die Leichtathleten der SpVgg Auerbach-Streitheim überzeugen bereits zum Saisonauftakt mit guten Ergebnissen.

Die Sportart Leichtathletik boomt. Dies zeigten die Bahneröffnungs-Wettkämpfe in Schwabmünchen. Bei Sonnenschein – leider störte ein böiger und kalter Ostwind die Sportler – beteiligten sich rund 450 Leichtathleten mit über 700 Meldungen von 50 Vereinen aus Bayern und Österreich. So waren Startfelder von knapp 30 Teilnehmern pro Disziplin keine Seltenheit.

Mittendrin auch 32 Athleten der SpVgg Auerbach/Streitheim, die mit zum Teil hervorragenden Leistungen aufwarteten. Elf erste, sieben zweite und vier dritte Podestplätze sprechen eine deutliche Sprache. Für die Athleten und deren Trainer bedeutet dies, sie haben beim Wintertraining alles richtig gemacht. Trotz der guten Ergebnisse für alle Auerbacher, ragten drei Athleten aus der großen Masse heraus.