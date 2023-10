Leichtathletik

06.10.2023

Trotz verlorenem Staffelstab nicht verloren

Plus Wie die Leichtathleten der SpVgg Auerbach/Streitheim den schwäbischen Mannschaftstitel doch noch verteidigt haben.

Mit dem festen Vorsatz, ihren im letzten Jahr gewonnen Titel eines schwäbischen Mannschaftsmeisters zu verteidigen, trat das U18-Team der männlichen Jugend im Stauffer-Stadion in Donauwörth an. Das Vorhaben schien aufzugehen, denn bereits beim ersten Wettbewerb, dem Speerwurf, gingen die Auerbacher mit Lucas Wiedemann (38,17 m) und Tobias Stiastny (37,09 m) mit mehr als 100 Punkten vor der LG Zusam in Führung. Doch bereits wenig später nahm das Schicksal seinen Lauf. Klar in Führung liegend ging beim letzten Wechsel der 4 x 100 m Staffel mit Jack Lucas Crosby, Maximilian Scheich, Lucas Wiedemann und Maximilian Föhn alles schief. Die Stabübergabe klappte beim bayerischen Meister überhaupt nicht und der Staffelstab fiel auf die Bahn. Zum Glück rollte das Staffelholz nicht auf die nebenliegende Bahn, dies hätte die Disqualifikation bedeutet, sondern der konnte vom Auerbacher Schlussläufer wieder aufgenommen und über die Ziellinie gerettet werden. Somit waren wertvolle sieben Sekunden verschenkt und die Mannschaft fiel hinter der LG Zusam und der LG Donau-Ries auf den dritten Rang mit rund 500 Punkten Rückstand in der Zwischenwertung zurück. Lange Gesichter bei den Trainern und dem Anhang und zuerst auch bei den Aktiven. Doch Mannschaftsführer Tobias Stiastny forderte seine Mitstreiter auf, nicht den Kopf hängen zu lassen und dafür in den Einzelwertungen alles zu geben. So wurde Punkt um Punkt gutgemacht und bereits zur Halbzeit lag die Mannschaft auf dem zweiten Rang. Überdurchschnittlich viele Punkte erzielten Tobias Stiastny im Kugelstoßen (13,99 m/625) und Maximilian Scheich mit seiner neuen persönlichen Bestleistung im Hochsprung (1,80 m/625). Doch auch Lucas Wiedemann, Maximilian Föhn und Sebastian Storm sammelten reichlich Punkte, sodass vor dem abschließenden 800 m Lauf noch keine Entscheidung über den Titel vorlag.

Ein beherzter Lauf von Lucas Wiedemann und Maximilian Föhn sicherte trotz dem anfänglichen Missgeschick mit der Staffel mit 7.549 Punkten den schwäbischen Mannschaftstitel. Die LG Zusam hatte winzige 30 Punkte Rückstand und die LG Donau-Ries kam auf 6.740 Punkte und dem dritten Rang.

