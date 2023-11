Vom Marathon zum Winterlauf

Tobias Finsinger von der SpVgg Auerbach überzeugt in Frankfurt und Augsburg.

Ihre Glanzzeit hatten bei den Leichtathleten die Läufer der SpVgg Auerbach/Streitheim in den Jahren 1980 bis Anfang der Jahrtausendwende, doch dann wurde es mit Lauferfolgen etwas ruhiger und die Athletinnen und Athleten in den technischen Wettbewerben heimsten Erfolg auf Erfolg ein. Doch nimmt die Entwicklung auch bei den Laufspezialisten Fahrt auf. Allen voran Tobias Finsinger, der seit zwei Jahren bei der SpVgg Auerbach/Streitheim für Achtungserfolge sorgt.

War es im vergangenen Jahr der Boston-Marathon in den USA, wo er mit 2:48,23 Minuten persönliche Bestzeit lief, so war es zuletzt der Marathon in Frankfurt. Rund 20.000 Läuferinnen und Läufer kämpften sich auf 42.195 Meter durch die Hochhäuserschluchten der Main-Metropole und liefen in der großen Frankfurter Festhalle unter gleißenden Schweinwerfer auf dem roten Teppich ins Ziel. Nach 2:44,03 Stunden auch Tobias Finsinger als 234. des Gesamtklassements. Das bedeute den 16. Rang in seiner Atersklasse M45. Den überragenden Vereinsrekord hält damit weiterhin Hans–Jürgen Hofbaur aus dem Jahre 1993 mit 2:32,44 Stunden.

Für Staunen und Bewunderung sorgten die Läuferinnen und Läufer der SpVgg Auerbach/Streitheim dann beim ersten Lauf der Augsburger Winterlaufserie. Mit nicht weniger als vier Klassensiege konnten die Auerbacher Starter überzeugen. Sieger wurden über neun Kilometer Tobias Finsinger (M45) in 34:40 Min und Günther Tauber (M55) in 37:11 Min,. Schnellster über diese Strecke war jedoch Oliver Pecher (M20) als Vierter in 34:10 Min. Fest in Auerbacher Hand waren die beiden Jugendstrecken über 2800 Meter. Bei der männliche Jugend U16 siegte überlegen Maximilian Tauber in 10:14 Minuten, wie auch bei der weiblichen Jugend U16 Franziska Eschey in 11:44 Min. Wacker schlugen sich als Dritte Pauline Stegherr (U14) und Moritz Finsinger (8.) und Max Stegherr (9.) in der männlichen U14. (koh)