Leichtathletik

vor 51 Min.

Wenn eine Frau den Männern davonläuft

Plus Das Leichtathletik-Abendsportfest der SpVgg Auerbach-Streitheim hat einige Überraschungen parat. Neben einem neuen Teilnehmerrekord und einem gelungenen Comeback gab es aber auch große Enttäuschungen.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Als sich genau um 21.30 Uhr der Speer von Felix Strauch von der LG Augsburg bei guten 58,36 Metern und der Siegesweite im Scheinwerferlicht in den Rasen des Rothtalstadions bohrte, konnten die Verantwortlichen der Leichtathletikabteilung der SpVgg Auerbach/Streitheim aufatmen. Nicht nur weil sie diese Mammutveranstaltung im Zeitplan über die Bühne gebracht hatten, sondern weil kurz danach der Himmel seine Schleusen öffnete. Damit wurden die Befürchtungen von Auerbachs Organisator und Abteilungsleiter Johann Kohler, der wegen der großen Teilnehmerzahl und dem eng gesteckten Zeitplan, ein Fiasko befürchtet hatte, nicht wahr.

Gerade in den letzten 24 Stunden vor Meldeschluss explodierten die Teilnehmerzahlen in noch nie gewohnter Form. Ob es daran lag, dass die verschiedenen Wettervorhersagen genau zum Veranstaltungsbeginn ein Ende des Regens angekündigt hatten? Am Ende waren es 321 Athleten aus 67 Vereinen, die rund 500 Meldungen abgaben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen