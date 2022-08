Wenn Zuschauer die Athleten tragen

Viel Beifall, begeisterte Anfeuerungsrufe und rhythmisches Klatschen verursachen Gänsehaut und sorgen dafür, dass beim Abendsportfest in Horgau nicht nur zwei Stadionrekorde gebrochen werden.

Wie oft wurde in den letzten vier Jahrzehnten Abendsportfest Auerbachs Leichtathletikabteilungsleiter und Organisator Johann Kohler mit folgenden Fragen konfrontiert. Warum ist euer Stadion in Richtung Ost/West, normal ist Süd/Nord, gebaut? Warum heißt Eure Veranstaltung „Abendsportfest“ und nicht moderner „Meeting“? Wie viel Antrittsgeld zahlt ihr deutschen Spitzenleichtathleten damit sie nach Horgau kommen?

Die beste Antwort auf diese Fragen wurde am Mittwochabend beim Leichtathletikabendsportfest der SpVgg Auerbach/Streitheim im Horgauer Rothtalstadion gegeben. 254 Leichtathleten aus 45 Vereinen, die über 400 Meldungen abgaben, kämpften ohne Antrittsprämie um neue Bestleistungen und neue Rekorde. Darunter eine Reihe von deutschen Spitzensportlern, die für ihren Wettkampf Startgeld wie jeder andere Athlet bezahlen mussten, dafür aber viel Beifall, begeisternde Anfeuerungsrufe und rhythmisches Klatschen von den zahlreichen Zuschauern ernten durften.

Rückenwind für die Sprintdisziplinen

Dreimal innerhalb von einem Monat war die SpVgg Auerbach/Streitheim Ausrichter von Leichtathletik-Events im eigenen Stadion und dreimal waren vor allem die Sprinter voll des Lobes. Denn statt einem störenden West-Gegenwind hatten sie dieses Jahr jedes Mal einen noch zulässigen Rückenwind und beim Weitsprung Windstille. Diese idealen Windbedingungen nutzten über 100 m der Schwabmünchner Tristan Emig aus, der mit 10,94 Sekunden der Schnellste und die bayerische Spitzenathletin Katharina Vogl von der LG Augsburg die die 100 Meter in 12,44 Sekunden und den Weitsprung mit 5,60 Meter bei den Frauen gewann.

Vom gleichen Verein war auch der Sieger im Speerwurf der Männer, Felix Strauch. 62,63 m weit warf er das 800 Gramm schwere Wurfgerät in den abendlichen Himmel, blieb aber trotzdem um rund acht Meter unter dem Stadionrekord vom Augsburger Axel Jelten aus dem Jahre 1980 zurück.

Im letzten Jahr holte sich der deutsche Vizemeister Christian Zimmermann vom Kirchheimer SC den Stadionrekord mit 18,75 Meter Kugelstoßen, den er heuer unbedingt verbessern wollte. Doch dann kam am Montag seine Nominierung für die Leichtathletik-Europameisterschaft vom 15. bis 21. August im Olympiastadion in München dazwischen und er musste mit dem deutschen Leichtathletikverband (DLV) ins Trainingslager. Darum wurde es diesmal nichts daraus, die Geldprämie zu kassieren, die der Wüstenrot-Regional-Verkaufsleiter Alexander Kohler für jeden Stadionrekord ausgelobt hat.

„Damit mache ich mir bei der Europameisterschaft einen schönen Abend.“ Hochspringer Tobias Potye aus München freute sich sichtlich über die Stadionrekord-prämie, die Alexander Kohler (links) ausgelobt hatte. Foto: x

Zum Glück bereitet sich der ebenfalls für Europa nominierte deutsche Hochsprungmeister Tobias Potye in München vor und kam mit dem Bundes- und Landestrainer Sebastian Kneifel nach Horgau. Sein Athlet hat eine Jahresbestleistung von 2,27 m und die Organisatoren der Veranstaltung hatten schon ihre Bedenken, ob die 2,30 m hohen Hochsprungständer ausreichen würden. Sie reichten, denn an diesem Abend war bei 2,19 m Schluss und die 2,26 m riss er ganz knapp. Trotzdem verbesserte er den von drei Hochspringer gehaltenen Stadionrekord um ganze elf Zentimeter. „Mit der Geldprämie mache ich mir bei den Europäischen Titelkämpfen einen schönen Abend“, so der Sieger.

Auch bei den Frauen lag ein neuer Rekord in der Luft, denn mit Lavinja Jürgens kam die Rekordhalterin und wollte die bisherigen 1,77 m überbieten. Denkbar knapp scheiterte sie an 1,78 Meter und begnügte sich mit 1,75 Meter.

Ein Rekord wäre fast untergegangen

Um einen Wimpernschlag verbesserte Christina Kratzer aus Meitingen den Stadionrekord über 800 Meter. Foto: xxx

Trotzdem gab es doch noch einen neuen Stadionrekord, der anfangs völlig im großen Rummel unterging. Erst Trainer Werner Friedl von der LG Zusam machte den Veranstalter darauf aufmerksam, dass seine 800-Meter-Läuferin Christina Kratzer aus Meitingen den alten Rekord um eine hundertstel Sekunde verbessert hat. Der neue Rekord ist jetzt bei 2:11,09 Minuten, also ein Wimpernschlag schneller, aber eine Geldprämie wert. Grund zu jubeln hatte auch Auerbachs Spitzenathlet Tobias Stiastny bei der Jugend, er stieß die Kugel auf 14,73 Meter und stellte seine eigene Bestleistung ein.

Gesamtfazit des Abendfestes: Eine tolle Veranstaltung, die zu einem Fest wurde und bewies, dass auch auf dem flachen Land Sportarten wie Leichtathletik zu einem unvergesslichen Erlebnis werden können – auch ohne die Bezeichnung „Meeting“,