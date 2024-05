Zum siebten Mal hinein ins Vergnügen

Zum 7. Nullinger Volkstriathlon werden am 2. Juni in Zusmarshausen nicht nur über 300 Sportlerinnen und Sportler erwartet.

Einige Abgehärtete wagten sich bereits ins Wasser des Rothsee, während Organisatoren und Sponsoren lieber auf dem Badesteg blieben. Trotzdem: Die Vorfreude ist groß, wenn sich am Sonntag, 2. Juni, wieder die Sportlerinnen und Sportler zum 7. Nullinger Volkstriathlon in die Fluten stürzen werden.

Nach 500 Meter im erfrischenden Nass geht es für 21 Kilometer auf die Radstrecke Richtung Horgau und zum Abschluss 5 Kilometer in zwei Runden um den See herum, bis der Nachfolger von Dominik Hartl vom TV Planegg-Krailling gekürt werden kann. Die Athletinnen und Athleten der Bayern- und Landesliga werden in diesem Jahr nicht an den Start gehen. „Dieser Wettbewerb findet jedes Jahr an einem anderen Ort statt. Wir werden uns aber wieder bewerben“, erklärt Karl Sendlinger: „Dafür gibt es heuer wieder eine Landkreismeisterschaft.“ Neben den Triathleten werden sich in Zusmarshausen weitere Pedalritter einfinden, denn vor dem Rathaus fällt am 2. Juni der Startschuss zum Stadtradeln. „Es wäre mein Wunsch gewesen, dass wir das hier auf dem Triathlon-Gelände gehabt hätten“, sagt Cheforganisator Sendlinger, „das hätte prima ins Programm gepasst.“ Ansonsten ist er mit der Resonanz zufrieden. „Aktuell liegen 266 Anmeldungen vor. Ich denke, dass wir die 300 vollbekommen.“ Meldeschluss ist am 31. Mai. Froh ist Sendlinger auch, dass mit dem Bankhaus Hafner und der Raiffeisenbank Augsburg-Land zwei neue Sponsoren gefunden werden konnten.

Dass der Triathlon, der auch mit dem Frühjahrsmarkt und dem Tag der offenen Tür der freiwilligen Feuerwehr zusammenfällt, in diesem Jahr so früh stattfindet, hängt damit zusammen, dass man Veranstaltungen wie den Seenächten oder dem Lauinger Triathlon aus dem Weg gehen musste. Nichtsdestotrotz soll der Triathlon wieder ein Highlight werden. Dazu tragen auch die Sambagruppe Pimento, die TSV-Tanzgruppe Dance for Kids sowie ein Kinderprogramm mit Hüpfburg und Schminkstation bei.