Leichtathletik

17.11.2023

Zwei Löwen gehen nach Schwaben

Plus Tobias Stiastny und Lothar Schmid von der SpVgg Auerbach-Streitheim bekommen bei der „BayernSTAR-Gala“ in Neusäß eine besondere Auszeichnung überreicht.

Von Johann Kohler Artikel anhören Shape

Der gesellschaftliche Höhepunkt des Bayerischen Leichtathletikverbandes, die „BayernSTAR-Gala“, fand diesmal turnusgemäß in Schwaben in der Neusässer Stadthalle statt. Rund 220 geladene Gäste aus dem gesamten Bayernland erlebten in der fünfstündigen Veranstaltung einen Rückblick über die vergangene Saison und die Ehrung der besten bayerischen Leichtathleten, die vor allem bei internationalen und deutschen Meisterschaften mit Medaillen glänzen konnten. Bei aller Freude über die sehr gut gelungene Ehrungsgala, fiel auf, dass der Leichtathletikbezirk Schwaben als Ausrichter die wenigsten Ehrungen aufweisen konnte. Nur viermal tauchte ein schwäbischer Verein auf der großen Leinwand auf. Die LG Aichach/Rehling mit dem besten Kampfrichterteam des Jahres, die DJK Friedberg mit dem besten Kampfrichter Heinz Schrall, der TSV Friedberg mit der besten Nachwuchsarbeit und als Sportler des Jahres der deutsche Meister Tobias Stiastny von der SpVgg Auerbach/Streitheim.

Somit war der in Bonstetten wohnende 17-Jährige der einzige Leichtathlet eines schwäbischen Vereines auf der Bühne. Leider starten die anderen Athletinnen und Athleten des Regierungsbezirkes bei anderen Vereinen in ganz Bayern, die meisten davon beim erfolgreichsten Verein in Bayern und auch mit in Deutschland, den LG Stadtwerken München.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen