Fördern und fordern: Wie der TSV Neusäß seine Nachwuchsarbeit neu aufbaut

Es nieselt noch leicht am späten Dienstagnachmittag, als sich die U14- und die U15-Mannschaft des TSV Neusäß auf dem Kunstrasenplatz im Lohwaldstadion aufstellen. Direkt nach dem Anstoß wird es laut auf dem Platz: „Druck machen“, „flach spielen“, „Lücke suchen“ sind die Kommandos, die über den Sportplatz hallen. Daniel Österreich, Alex Benede und Daniel Rampertshammer, die Trainer der beiden Teams, stehen auch auf dem Spielfeld. Immer wieder halten sie das Spiel an, nehmen Anpassungen vor, geben Kommandos oder zeigen den Jugendlichen Lösungen, um sich aus schwierigen Spielsituationen zu lösen. Auf dem Nebenfeld trainiert die D-Jugend der Neusässer und die acht Auswechselspieler der C-Jugend machen Athletiktraining, dabei wird jede Gruppe von mindestens einem Trainer angeleitet. Ein voller Sportplatz mit drei Mannschaften und acht Trainern zeitgleich auf dem Platz. An einem normalen Trainingstag. Bis vor vier Jahren war das beim TSV Neusäß noch undenkbar.

Austritt aus der JFG Lohwald als Startschuss für einen neuen Weg

Damals sind die Neusässer noch ein Teil der Jugendfördergemeinschaft (JFG) Lohwald, zusammen mit dem SV Ottmarshausen, dem TSV Täfertingen und Cosmos Aystetten. Ende 2021 geht der TSV Neusäß als größter Verein der JFG einen heutzutage ungewöhnlichen Schritt und tritt aus der Fördergemeinschaft aus. Während sich immer mehr Vereine im Jugendfußball zu Spielgemeinschaften zusammenschließen, will man in Neusäß den entgegensetzten Weg gehen. Hierfür wird ein Konzept zur Nachwuchsarbeit ausgearbeitet. Auf der Homepage des TSV Neusäß ist dieses Konzept in Form einer PowerPoint-Präsentation einsehbar.

Es sind knapp zehn Minuten beim Trainingsspiel auf dem Neusäßer Kunstrasen gespielt, als es Abstoß für die U14 gibt. „Kette tief, kurz kommen“, ruft Trainer Daniel Österreich seiner Mannschaft zu. Obwohl die U15 seine Mannschaft schon im eigenen Strafraum unter Druck setzt, bleiben seine Spieler ruhig. Nachdem der Ball zunächst durch die Viererkette zirkuliert, kommt er ins Mittelfeld. „Dreh auf! Verlagern“, ruft Österreich seinem Spieler zu. Innerhalb von wenigen Sekunden überbrücken seine Spieler das gesamte Spielfeld und erzielen ein Tor. Österreich kriegt das kaum mit, sein Augenmerk liegt auf den Innenverteidigern, die den Angriff eingeleitet haben. Immer wieder hat er von ihnen genau das gefordert: Ruhe bewahren, flach spielen und die Lücke suchen.

Leistungsprinzip und Vereinsidentität setzen Grundpfeiler

Wer sich mit dem Neusässer Jugendkonzept auseinandersetzt, erkennt spielerische Grundsätze aus diesem im Trainingsspiel der U14 wieder. Fordern und fördern ist ein zentrales Element des Konzepts, an welchem auch Raimund Kremmer, Koordinator der Nachwuchsmannschaften und stellvertretender Abteilungsleiter Fußball mitgewirkt hat. „Wir haben uns damals entschieden, ab der D-Jugend auf das Leistungsprinzip zu setzen, zumindest in den ersten Mannschaften. In den zweiten oder dritten Mannschaften gilt dies aber nicht.“ Das steht im Gegensatz zur Nachwuchsarbeit in den meisten anderen Sportvereinen und ist ein mutiger Schritt, wenn man bedenkt, dass der TSV nach dem Austritt aus der JFG erst eigene Jugendmannschaften bilden musste. Doch es scheint zu funktionieren. Vier Jahre nach dem Start der eigenen Jugendarbeit haben die Neusässer in jeder Altersklasse mindestens eine eigene Mannschaft.

Damit das Konzept aufgeht, gibt es für Kremmer einige Grundpfeiler: „In jeder Mannschaft spielen mindestens fünf Spieler aus Neusäß. Jedes Kind ist wichtig und wird von uns gefördert, dafür haben wir in jeder Mannschaft qualifizierte Trainer.“ Neben den spielerischen Aspekten wolle man auch soziale Anforderungen erfüllen. Dafür gebe es immer wieder gemeinsame Aktionen wie Müll sammeln im Lohwald, einem Defibrillatorkurs oder Besuche bei Bundesligaspielen des FCA. „Es ist unser Ziel, dass sich die Spieler mit dem TSV Neusäß identifizieren können. Dabei geht es vor allem um das Vereinsleben, also nicht nur das Miteinander auf, sondern auch neben dem Spielfeld“, sagt Kremmer.

„Das Konzept steht und fällt mit Spaß“

Die U14 ist ein Vorzeigebeispiel für den neuen Neusässer Weg. In der Förderliga treten die Jugendlichen gegen namhafte Gegner wie Memmingen, Gundelfingen, Schwaben Augsburg oder Illertissen an. „Wir investieren viel in die Ausbildung und es ist unser Ziel, die Spieler bis in den Aktivenbereich bei uns zu behalten. Dafür müssen wir in solchen Ligen mitspielen“, erklärt Kremmer. Für die Organisation der Mannschaft ist Teamkoordinator Stephan Weller verantwortlich: „Die Trainer können sich so auf das Sportliche konzentrieren. Wenn Eltern mit der Spielzeit ihres Kindes unzufrieden sind oder es private Probleme im Leben der Kinder gibt, kann ich als Ansprechpartner da sein“, sagt er. Der Schritt in Richtung Leistungsprinzip ist für Weller notwendig gewesen: „Das Konzept steht und fällt mit Spaß. Aber wir bieten jedem Kind die Möglichkeit sich zu entwickeln. Ich denke kein Kind ist per se schlechter oder besser, es kommt mehr darauf an, wie es gefördert wird.“ Hierfür bietet der TSV Neusäß auch Individualtraining an.

Was steckt hinter der Förderliga? Die Förderligen des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) sind geschlossene Ligen, die der Talentförderung dienen sollen, statt sich auf den reinen Leistungsdruck zu fokussieren. Es werden dreimal 30 Minuten gespielt und jeder Spieler muss mindesten 30 Minuten eingesetzt werden.

Zurück auf den Sportplatz: Die Sonne scheint über dem Lohwaldstadion, als sich die U14 am Tag der deutschen Einheit zum dritten Spieltag gegen den TSV Murnau in der Förderliga trifft. Um viertel nach zwölf verlässt die Mannschaft von Trainer Daniel Österreich die Kabine zum Aufwärmen. Das Bild auf dem Neusässer Kunstrasenplatz zeigt die Ansprüche, die mittlerweile gelten. Eine Veo-Kamera wird an der Seitenlinie aufgebaut, jedes Spiel wird aufgenommen und im Nachgang analysiert. Österreich wärmt sein Team auf, Weller spricht mit Eltern der Spieler. Schon kurz vor dem Spiel hat er ein schlechtes Bauchgefühl: „Uns fehlen acht Leute, die eigentlich Stammspieler sind. Murnau ist uns körperlich überlegen, die haben den Vorteil, dass sie jedes Jahr fünf, sechs neue Leute dazu holen können.“ Um 13 Uhr pfeift der Schiedsrichter die Partie an.

Icon vergrößern Daniel Österreich (links) und Stephan Weller (rechts) betreuen die U14-Kicker des TSV Neusäß. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Daniel Österreich (links) und Stephan Weller (rechts) betreuen die U14-Kicker des TSV Neusäß. Foto: Marcus Merk

Individuelle Entwicklung steht über dem sportlichen Erfolg

„Natürlich gab es Bedenken von Eltern, als wir uns für den Weg in Richtung Leistungsgedanke entschieden haben“, sagt Teamkoordinator Weller am Spielfeldrand. Die Umsetzung überzeugte jedoch die meisten: „Wir versuchen einen Mittelweg zu gehen und setzen darauf, hiesige Kinder weiterzuentwickeln, anstatt jedes Jahr mit Neuzugängen von außerhalb die Qualität zu erhöhen.“ Um Problemen oder Unzufriedenheit vorzubeugen, bietet er mindestens einmal im Monat Gesprächstermine für die Eltern an und ist auch sonst Ansprechpartner. Für die bestmögliche Ausbildung bräuchte es auch den Aufstieg in die höchstmöglichen Ligen: „Eltern sind meistens ligafixiert. Mit den Trainingsmöglichkeiten, die wir bieten können, haben wir Argumente auf unserer Seite. Aber wir brauchen auch die entsprechenden Ligen, um gute Spieler von der Jugend bis zum Herrenbereich im Verein zu halten.“ Dennoch liegt der Fokus für Weller immer auf der individuellen Entwicklung: „Im Jugendfußball muss man zwischen dem biologischen Alter und dem wirklichen Alter unterscheiden. Es bringt nichts, um jeden Preis aufzusteigen, aber talentierte Spieler nur auf der Bank zu lassen, weil sie körperlich noch etwas hinterher sind.“

Auf dem Spielfeld machen sich von Beginn an die körperlichen Unterschiede bemerkbar. Der TSV Murnau ist in vielen Phasen einfach schneller und robuster als die Neusässer. Wie im Training wollen die Neusässer in den ersten Minuten beim Abstoß flach aufbauen. Die ersten drei Pässe kommen auch an, dann schnappen die Oberbayern zu. Zweikampf an der Außenlinie, der körperlich robustere Murnauer Flügelspieler setzt sich durch, dribbelt auf das Tor der Neusäßer zu und spielt quer – Tor. Mit 1:6 endet die Partie. Es war nicht der Tag des TSV Neusäß, was auch am dezimierten Kader lag. Österreich versucht sein Team im Mannschaftskreis aufzubauen: „Leckt eure Wunden und dann geht es am Dienstag wieder weiter. Wir lernen aus dem Spiel und arbeiten weiter an uns.“ Beim TSV Neusäß ist man sich bewusst, dass solche deutlichen Niederlagen zum neuen Weg dazugehören. Dennoch will man weiter versuchen, junge Spieler aus der Region zu entwickeln um eine feste Größe im Jugendfußball zu werden.