Der nächste Neuzugang für die Kangaroos kommt aus Bayreuth

Plus Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen stellt mit Christoph Würmseher eine weitere Verstärkung für die neue Saison vor.

Die Kaderplanung der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen in der 2. Basketball-Bundesliga läuft weiterhin auf Hochtouren. Mit Christoph Würmseher, der sehr variabel auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist, präsentieren die Kangaroos bereits ihren dritten Neuzugang für die neue Saison 2023/2024.

Der 26 Jahre alte und 1,93 Meter große Spieler war zuletzt bei den TenneT young heroes Bayreuth aktiv, absolvierte in Oberfranken auch sein Studium der Sportökonomie. Nun zieht es ihn wieder in den Süden Bayerns. Dadurch ergab sich für die Kangaroos die Gelegenheit, den Spieler für ihr Programm zu gewinnen. Würmseher ging aus der Jugend des MTSV-Schwabing hervor und war auch schon beim Leitershofer Ligakonkurrenten TSV Oberhaching aktiv. In der Regionalliga erzielte er für Bayreuth fast immer über 20 Punkte pro Partie.

