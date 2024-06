Leitershofen

15.06.2024

Ein weiterer Akt im Leitershofer Aufstiegsdrama

So dramatisch, wie sich der Himmel über Ecknach zeigte, verlief auch das Relegationsspiel zur Kreisliga, in dem der TSV Leitershofen dem FC Gerolsbach nach Verlängerung und Elfmeterschießen mit 5:7 unterlag. Foto: Oliver Reiser

Plus Der TSV Leitershofen scheitert zum vierten Mal in Folge an der Rückkehr in die Kreisliga.Das Relegationsspiel gegen den FC Gerolsbach war an Dramatik kaum zu überbieten.

Von Oliver Reiser

„Ein Wahnsinn! So etwas habe ich noch nicht erlebt“, stöhnte Bayram Gocevic, als die hochintensive Relegationspartie zwischen dem TSV Leitershofen und dem FC Gerolsbach nach 120 dramatischen Minuten beim Stand von 3:3 beendet war. Und dabei hat der 38-Jährige kickende Co-Trainer der Leitershofer eine ganze Latte von Landesligaspielen für den BC Aichach, TSV Neusäß, TSV Gersthofen oder SV Mering auf dem Buckel. Doch das Drama war noch nicht beendet. Im Elfmeterschießen scheiterten die Kicker von der Alm zum vierten Mal in Folge an der Rückkehr in die Kreisliga. Zweimal stand die Querlatte im Wege.

„Jetzt haben wir zum vierten Mal den Aufstieg verpasst“, konnte es Klaus Beck nicht fassen, dass man ein weiteres Jahr in der Kreisklasse antreten muss. Ein Drama in mehreren Akten. Im ersten Jahr nach dem Abstieg aus der Kreisliga, dem der ehemalige Bezirksoberligist einige Jahre angehörte, verhinderte Corona den Aufstieg. Als die Saison 2019/21 schließlich doch abgebrochen wurde, erfolgte die Wertung nach der Quotienten-regelung. Da hatte der TSV Leitershofen gegenüber dem FC Emersacker das Nachsehen, weil man aufgrund vieler Ausfälle zwei Spiele weniger absolviert hatte. Eine Relegation gab es in diesem Jahr nicht.

