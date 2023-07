Leitershofen

"Ich fühle mich sehr wohl": Nicolas Lagerman bleibt ein Kangaroo

Plus Der Shooting-Guard steigt nach einigen Verletzungen mit neuer Kraft in die Vorbereitung ein. Ein Youngster will in der neuen Saison angreifen.

Nicolas Lagerman geht mit der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen in seine zweite Saison in der 2. Basketball–Bundesliga. Der 21-jährige Shooting-Guard konnte bereits in seiner Premierensaison mit durchschnittlich 19 Minuten Spielzeit und 9,8 Punkten pro Partie überzeugen, traf dazu sehr gute 35 Prozent von der Dreierlinie. Seine Saisonbestmarke stellte er mit 29 Punkten beim Auswärtsspiel in Karlsruhe auf, da stand er 37 Minuten auf dem Feld. Gegen Ende der Saison, als er gerade zu seiner Topform aufgelaufen war, wurde er allerdings von einigen Verletzungen zurückgeworfen. Diese sind aber auskuriert, sodass er zum Trainingsbeginn mit voller Kraft in die Saisonvorbereitung einsteigen kann.

„Ich fühle mich im Club und auch in der Stadt sehr wohl, Augsburg ist wirklich ein tolles Pflaster“, stimmt für Lagerman vor allem das Gesamtpaket vor Ort. „Ich freue mich auf meine zweite Saison bei der BG und möchte gerne das gute Ergebnis des Teams aus dem letzten Jahr noch einmal verbessern.“ Trainer Emanuel Richter sieht bei ihm eine sehr gute Entwicklung: „Es gibt nicht viele Spieler in der PRO B, die das Talent und die Athletik von Nico mitbringen. Er hat sich in seinem ersten Jahr sehr gut entwickelt. Demzufolge bin ich sehr zufrieden, dass er weiterhin dem Team angehört. Er wird eine wichtige Rolle in der neuen Saison einnehmen“, so Richter.

