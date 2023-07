Lützelburg

16:53 Uhr

Das sind die Herausforderungen beim Lützelburger Landkreislauf

Die St.-Klaus-Hütte der Naturfreunde Gersthofen in Muttershofen ist der Wendepunkt der kurzen Strecke.

Plus Am 16. Juli steigt der Laufwettkampf in Lützelburg. Wir haben die Strecke schon einmal ausprobiert.

Die Laufschuhe nochmals festgezurrt steht einem sportlichen Sonntag am 16. Juli beim Landkreislauf in Lützelburg nichts mehr im Weg. Unser Mitarbeiter Tobias Müller, der beim Kreisligisten TSV Neusäß als Fußballer aktiv ist, hat die Strecke im Rahmen seiner individuellen Saisonvorbereitung getestet.

Der Startpunkt für beide Strecken befindet sich am Theaterheim des TSV Lützelburg, das als Dreh- und Angelpunkt sowie als Wechselstelle für die erwarteten 700 bis 1000 Sportlerinnen und Sportler festgelegt wurde. Nach den ersten Metern wartet auf die Läufer beider Etappen nach einer Rechtskurve mit der stark ansteigenden Muttershofer Straße bereits die erste Herausforderung. Hier gilt es, die wochenlang angestaute Motivation nicht als falschen Ehrgeiz zu interpretieren und sich womöglich nach dem ersten Kilometer schon mit leerem Tank wiederzufinden. Nach rund 250 Metern ist diese Hürde jedoch gemeistert, und man kann sich nach einer Linkskurve ein wenig erholen.

