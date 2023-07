Lützelburg

15:53 Uhr

Landkreislauf in Lützelburg: Eine Punktlandung zum Startschuss

Rund 1000 Läuferinnen und Läufer gingen beim Landkreislauf in Lützelburg an den Start - 300 mehr als im Vorjahr.

Plus Beim Landkreislauf in Lützelburg gehen rund 1000 Läuferinnen und Läufer an den Start. Die Landkreissieger sind bei den Männern und Frauen Wiederholungstäter.

Von Jonathan Lyne

Es war eine Punktlandung. Über Nacht und auch am Sonntagmorgen hatte es zum Teil stark geregnet, zum Kinderlauf noch genieselt. Als der Startschuss für die Staffel-Läuferinnen und Läufer ertönte, hatte es jedoch aufgehört zu regnen. Über den Vormittag zeigte sich hin und wieder sogar die Sonne. Temperaturen um die 20 Grad waren optimal für den 39. Augsburger Landrat-Dr.-Frey-Landkreislauf in Lützelburg.

„Das Wetter ist perfekt zum Laufen“, sagte Christoph Mayer, der in einer Staffel des TSV Lützelburg lief. „Gestern hätten wir das Bayerische Rote Kreuz viel gebraucht“, sagte er mit Blick auf die Temperaturen, die am Samstag deutlich über 30 Grad geklettert waren. Mayer hatte die Laufstrecke mit seiner Frau Michaela ausgesucht. Ein Heimvorteil also für ihn? „Manchmal ist es sogar besser, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt“, sagte Mayer. Den anstrengendsten Teil der Strecke kannte er allerdings schon: „Wenn es von Gablingen in den Wald reingeht, geht es ungefähr einen Kilometer steil nach oben.“

