Luftpistole

vor 17 Min.

Ein Stettenhofer wird deutscher Meister mit der Luftpistole

Plus Finn Neumann von den Edelweißschützen sichert sich mit großem Vorsprung den Titel in der Jugendklasse.

Artikel anhören Shape

Gerade 15 Jahre alt und schon deutscher Meister in der Disziplin Luftpistole 40 Schuss in der Jugendklasse: Das schaffte Finn Neumann, der bei den Edelweißschützen Stettenhofen beheimatet ist. Dass er Talent hat, bewies er in diesem Jahr schon bei den bayerischen Meisterschaften auf der Olympiaschießanlage in München-Hochbrück. Dort wurde er gleich zweifacher bayerischer Meister in den Disziplinen Luftpistole und Luftpistole Mehrkampf.

Dabei hat er mit der Luftpistole erst vor knapp eineinhalb Jahren angefangen. Zusammen mit dem Bezirkskadertrainer Ludwig Fischer, der ihn seit einem Jahr trainiert, bereitete sich Finn Neumann zuletzt auf die deutschen Meisterschaften vor - mit Erfolg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .