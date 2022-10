Marathon

18.10.2022

Tobias Finsinger finisht in Chicago

Plus Auerbacher beim Marathon in der amerikanischen Metropole erfolgreich.

Artikel anhören Shape

Zum zweiten Mal in diesem Jahr war ein Marathon in den USA Ziel des 46-jährigen Leichtathleten Tobias Finsinger von der SpVgg Auerbach/Streitheim. Im April ging es durch die Häuserschluchten von Boston, jetzt war Chicago an der Reihe. Finsinger hat jetzt von den sechs Stationen der „World-Marathon-Major-Läufe“ den vierten Lauf erfolgreich absolviert. Im vorigen Jahr waren Berlin und New York an der Reihe, im nächsten Jahr sind Tokyo und London geplant. Nach seiner in Chicago erzielten Zeit von 2:49,43 Stunden über die 42,195 Kilometer brachte er das Kunststück fertig, um fünf Sekunden seine Bostoner Zeit zu unterbieten. Zum Vergleich: Die Durchschnittszeit der Männer weltweit bei Marathonläufen beträgt vier Stunden und 13 Minuten, während der Weltrekord des Kenianers Eliud Kinchoge bei 2:01,09 Stunden, seit vergangenem September in Berlin, steht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .