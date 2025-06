Der Feiermeister verlässt die Kangaroos

Die Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen vermelden einen weiteren Abgang für die im September beginnende neue Saison 2025/2026 in der 2. Bundesliga. Powerforward Elias Marei wird sich einem neuen Club anschließen, der seine Verpflichtung zeitnah verkünden wird. Der 23-jährige war vor der Saison vom Namensvetter Iserlohn Kangaroos zu den Hessing Kangaroos gestoßen und erzielte für die BG in der abgelaufenen Spielrunde 9,3 Punkte und 4,9 Punkte pro Match. Der 2,00 Meter Hüne stand in 26 von 28 Spielen auf dem Feld bei einer durchschnittlichen Spieldauer von rund 24 Minuten und erzielte dabei einen beachtlichen Effektivitätswert von 13. Dank seiner von hoher Intensität geprägten Spielweise war er beim Publikum sehr beliebt, nach Heimsiegen avancierte er oftmals zum „Feiermeister“ und stimmte die traditionelle „Humba“ an.

Große Nähe zu den Fans

Die Nähe zu den Fans kommt auch nochmals in seinem Abschiedsstatement zum Ausdruck „Hallo Kangaroos-Fans, ich wollte mich bei Euch für eine tolle Saison bedanken. Das Jahr in Augsburg hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mich sowohl als Mensch als auch als Basketballspieler weitergebracht. Außerdem habe ich hier Freunde fürs Leben gefunden. Ich wünsche Euch nur das Beste und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja wieder“, wird der Spieler mit der Rückennummer drei zitiert.

Als Nationalspieler Geschichte geschrieben

BG-Headcoach Emanuel Richter wusste insbesondere den Einsatz von Marei zu schätzen: „Ich wünsche Elias alles Gute in seiner neuen Mannschaft. Mit seiner Energie auf und neben dem Platz hat er uns in dieser Saison sehr geholfen“, so Richter. Kangaroos-Geschäftsführer Wayne Chico Pittman, der am Wochenende auf der Ligatagung in Hamburg weilt, äußert sich wie folgt: „Es war immer ein Highlight, wenn Elias nach einem Korb das Publikum immer wieder mitgerissen hat. Dragos Diculescu für Rumänien und Elias für Palästina werden dazuhin als die ersten Nationalspieler in die Geschichte des Vereins eingehen. Sein neuer Club wird sicherlich sehr viel Freude mit ihm haben“, so Pittman. (asan)