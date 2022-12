Margertshausen

10.12.2022

SSV Margertshausen trauert um sein Ehrenmitglied

Plus Der ehemalige Vorsitzende und 2. Bürgermeister Otto Hochmuth ist verstorben.

Der SSV Margertshausen ist in Trauer über den unerwarteten und plötzlichen Tod seines Ehrenmitglieds und langjährigen Vorsitzenden Otto Hochmuth im Alter von 73 Jahren. Er war 63 Jahre lang Mitglied des SSV Margertshausen und spielte aktiv Fußball in allen Juniorenteams und erfolgreich in der 1. Seniorenmannschaft.

