Traumtor besiegt Meitinger Heimkomplex - Häberl trifft erneut vom Punkt

Ein Treffer genügte dem TSV Meitingen, um im Landkreisderby der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den TSV Dinkelscherben mit einem 1:0-Sieg seinen Heimkomplex zu beenden. Ein Treffer von Torhüter Felix Häberl bescherte dem FC Horgau einen wichtigen 1:0-Erfolg. Bereits am Freitagabend schenkte der TSV Gersthofen zum Kirchweihauftakt dem SV Wörnitzstein-Berg kräftig ein. Zum zweiten Unentschieden hintereinander kam der TSV Zusmarshausen.

Meitingen bezwingt Dinkelscherben

TSV Meitingen - TSV Dinkelscherben 1:0 (0:0). Der TSV Meitingen kann zuhause doch noch gewinnen. Nach drei Heimniederlagen in Folge durften die Schwarz-Weißen im Landkreisderby jubeln. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste lautete die Devise der Gastgeber. So entwickelte sich im ersten Durchgang ein Spiel mit wenig Torszenen. Vieles blieb Stückwerk, viele Pässe landeten im Nirgendwo. Der entscheidende Treffer von Lukas Erhard war dann einer der wenigen Höhepunkte der Partie. In der 54. Minute zimmerte der sträflich allein gelassene Meitinger Angreifer eine Freistoßflanke von Simon Kewitz volley unter die Latte. „Wir hätten den Sack viel früher zumachen müssen. So haben wir es uns selber schwer gemacht“, konstatierte Trainer Andreas Wessig und dachte dabei an einen indirekten Freistoß nach Rückpass zum Torwart, den Michael Meir vom Elfmeterpunkt aus in die Mauer jagte (52.), und einen Lupfer von Arthur Fichtner, der am langen Eck vorbei ging (73.). Dinkelscherben warf in der Schlussphase alles nach vorne, beorderte Daniel Wiener aus der Innenverteidigung in den Angriff. Felix Rost verfehlte jedoch per Fuß (77.) und per Kopf (79.) den Kasten von Niklas Schmitt. So hätte Andreas Kronthaler mit einem Konter alles klar machen können, scheiterte jedoch an Torhüter Lukas Kania (89.), der in den letzten Minuten noch im gegnerischen Strafraum auftauchte. Aber Meitingen brachte den letztendlich verdienten Arbeitssieg in trockene Tücher. „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, befand Dinkelscherbens Trainer Michael Finkel, „aber dazu muss man seine Chancen verwerten.“ (oli)

Christian Vogel, Kenan Kunalic und der überragende Tobias Bühler (von links) ließen mit dem TSV Gersthofen gegen den SV Wörnitzstein-Berg kaum etwas zu. Foto: Oliver Reiser

TSV Gersthofen - SV Wörnitzstein-Berg 4:0 „Wenn man gegen einen guten Gegner, der zuletzt sechs Spiele nicht in Folge nicht verloren hat, so deutlich gewinnt, hat man Vieles richtig gemacht“, fand Gersthofens Trainer Ajet Abazi nach dem Abpfiff kaum Ansatz zur Kritik: „Die zwei Chancen am Anfang hätten wir verwerten müssen.“ Jeweils nach Freistößen von Aivin Emini verpassten Armin Sukalic (2.) und Kenan Kunalic (25.) den Führungstreffer. Der gelang dann Kapitän Aivin Emini nach schöner Kombination und Auflage von Robin Widmann (40.). Die mit den drei Ex-Gersthofern Michael Panknin, Admir Omerbegovic und Belmin Bojic angetretenen Gäste fanden im ersten Abschnitt überhaupt nicht statt. Ein kurzes Aufflackern wurde durch das 2:0 im Keim erstickt. Diesmal war Emini mit einem Distanzschuss erfolgreich (56.). Nur drei Minuten später legten die Schwarz-Gelben nach. Fabian Bühler und Luca Zamfir setzten sich im Zusammenspiel über rechts durch, die präzise Flanke des 19-jährigen Zamfir köpfte Jermaine Meilinger zum 3:0 ein (59.). Die einzige Chance des SV Wörnitzstein, ein Kopfball von Admir Omerbegovic, klatschte an den Querbalken (63.). Nach einer Kopfballverlängerung des eingewechselten Neuzugangs Florent Sekiraqa (zuletzt VfL Kaufering) zog dann Fabian Bühler auf und davon und besorgte mit seinem achten Saisontreffer den 4:0-Endstand. Kurz darauf hätte beinahe sein Bruder Tobias Bühler seine bärenstarke Leistung mit dem 5:0 gekrönt. „Dieses Tor wäre ihm zu gönnen gewesen“, attestierte auch Ajet Abazi dem 19-Jährigen eine glänzende Vorstellung auf verantwortungsvoller Position.

Bezirksliga: Zusmarshausen holt Punkt

TSV Zusmarshausen – BC Rinnenthal 2:2 Ein gerechtes Unentschieden gab es unter dem Flutlicht der Zusser-Arena. Es entwickelte sich eine spielerisch ansehnliche Partie, auf echte Torchancen mussten die 150 Zuschauer jedoch warten. Nach 27 Minuten nutzte die Heimelf ihre erste kleine Drangphase und ging durch Fabian Strehle in Führung. Die Freude über den Treffer währte jedoch nur kurz, denn vom Anstoß weg dauerte es nur knapp 15 Sekunden, bis die Rinnenthaler durch Elias Bradl zum Ausgleich kamen. Der Ausgleich gab den Gästen Selbstvertrauen und sie übernahmen in der Schlussviertelstunde der ersten Hälfte die Kontrolle. In der 39. Minute zog Maximilian Merwald aus knapp 20 Metern einfach mal ab. Gegen den abgefälschten Schuss war auch Raif Husic im Zusmarhauser Tor machtlos. Vor der Pause verhinderte Husic gegen Markus Baader noch schlimmeres. Nach dem Seitenwechsel standen die Gäste tief und setzten auf Konter. Bis zur 71. Minute biss sich das Team von Lukas Drechsler und Benedikt Schmid die Zähne am Abwehrriegel der Gäste aus. Dann fand Moritz Schönwälder Torjäger Marc Sirch mit einem Tiefenball. Der blieb wie gewohnt ruhig, spielte den Torwart aus und traf zum 2:2. Das letzte Highlight der Partie sollte die Rote Karte von Sebastian Lindermayr bleiben, der in der 86. Minute Sirch knapp hinter der Mittellinie als letzter Mann stoppte. Die Überzahl in den Schlussminuten konnten die Hausherren jedoch nicht mehr in Chancen ummünzen. (fabs)

Horgaus Schlussmann Felix Häberl hielt in Wertingen nicht nur seinen Kasten sauber, sondern erzielte per Elfmeter auch den Siegtreffer. Foto: Georg Fischer

TSV Wertingen - FC Horgau 0:1 In einer kampfbetonten Anfangsphase versuchten beide Mannschaften das Momentum auf ihre Seite zu ziehen. Horgau war aggressiver und erspielte sich die ersten Möglichkeiten. Stefan Kirchberger zog einfach mal ab, sein Schuss wurde abgefälscht und knapp neben das Tor gelenkt. Einen Angriff in der 31. Minute über Meitinger und Kirschner brachte Kirchberger nur knapp über das Tor. Wertingen kam meistens durch Standards gefährlich vor das Horgauer Tor. In der 41. Minute war es wieder Kirchberger, der im Sechzehner den Abschluss suchte und knapp verzog.

Horgau kam nun mit Elan aus der Kabine und bekam in der 51. Minute einen klaren Elfmeter, Andreas Kotter sprang Kirchberger in den Rücken und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Der Horgauer Keeper Fabian Häberl trat wie schon im letzten Auswärtsspiel an und versenkte den Elfmeter mithilfe des Innenpfostens im Tor. Danach war das Spiel von harten Zweikämpfen und technischen Unsauberkeiten geprägt. Es dauerte bis zur 85. Spielminute, als Kotter aus 25 Metern einfach mal abzog und der Ball ans Lattenkreuz klatschte. Horgau ließ sonst nichts zu und zeigte sich erneut mit hoher Intensität und starker Laufleistung. (pm)