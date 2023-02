Meitingens Handballer gewinnen im Derby gegen Donauwörth deutlich

Plus Die Handballer des TSV Meitingen fahren im Derby gegen den VSC Donauwörth einen klaren Sieg ein - obwohl die Mannschaft nervös ins Spiel startet.

Trotz der Niederlage aus der vergangenen Woche gegen den TSV Wertingen ging man hochmotiviert mit einem voll besetzten Kader in das Derby gegen den Fünftplatzierten VSC Donauwörth. Die Meitinger hatten sich für das Spiel einiges vorgenommen und wollten unbedingt zwei Punkte in der eigenen Halle behalten.