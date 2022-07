„Möglichst oft die Qualität zeigen“

Plus Martin Winkler hat sich beim Bezirksligisten TSV Meitingen eindrucksvoll zurückgemeldet.

Vom 6:1-Auftakterfolg beim FC Affing war man beim TSV Meitingen selbst überrascht. Und so trat Trainer Christoph Brückner nach der Vollgas-Fahrt durch die Frechholzhauser Straße noch auf dem Rasen quietschend auf die Euphoriebremse. „Wir blicken von Spiel zu Spiel und lassen uns von dem überraschenden Ergebnis nicht beeinflussen“, versuchte er seinen Mannen Bescheidenheit einzubläuen. Im nächsten Spiel im Pokal beim Kreisklassisten SV Feldheim nahm man sich beim mühevollen 2:0 schon mal eine schöpferische Auszeit. Im wegen des anschließenden Mannschaftsabends vorverlegten Spiels am Samstag um 16 Uhr gegen den TSV Nördlingen II darf es wieder mehr Tempo sein.