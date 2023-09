In Gablingen geht es mit Vollgas durch den Staub

Beim Motocross in Gablingen geht es um die Südbayerische Meisterschaft.

Im Rahmen der Südbayerischen Meisterschaft veranstaltet der AMC Gablingen in Zusammenarbeit mit dem ADAC auf der Motocross Strecke in Gablingen ein Rennwochenende. An zwei Tagen werden sich Fahrer und Fahrerinnen in verschiedenen Klassen auf die Piste „Am Roßhimmel“ auf Gersthofer Flur begeben.

Los geht es bereits am frühen Samstagmorgen mit der Papierabnahme. Ab 8.30 Uhr steht dann freies Training an, an 10.15 Uhr ist Pflichttraining. Ab 13.15 Uhr stehen die Renne der Klasse 3, 1, 2, des Ladies-Cup und der Hobbyklasse auf dem Programm, bevor sich Fahrerinnen und Fahrer in die After Race Party stürzen. Keine Stürze sind angesagt, wenn es Sonntag mit den Wettbewerben der Klassen MX1, MX 2, MX3 und MX2 Jugend weiter geht. (Pflichttraining ab 10.35 Uhr, Rennen ab 13 Uhr).

Als Lokalmatadore vom AMC Gablingen gehen neben der Mammendorferin Marina Reindl auch Martin Huber (Gessertshausen), Franz Heißerer, Stefan Pöllmann (Bobingen), Jürgen Kratzer (Zusamaltheim), Tobias Kling (Stadtbergen) Lucas Langenmeir, Bruno Waldmann und Noah Langenmeir (9 Jahre) an den Start. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. (AZ)