Schmuttertaler fahren für Deutschland

Plus Mit Siegfried und Renate Mayr sind erstmals Mitglieder des Motorsport Club Lech-Schmuttertal für die FIA-Games in Italien nominiert.

Sie kennen das. Der Mann fährt und die Frau sitzt mit der Landkarte auf dem Beifahrersitz. Das geht nicht immer gut. Bei Siegfried Mayr (Fahrer) und seiner Frau Renate Mayr (Beifahrerin) funktioniert das hervorragend. Mit dem Ehepaar aus dem Ortsteil Bach der Gemeinde Todtenweis (Landkreis Aichach-Friedberg) nehmen erstmals Mitglieder des Motorsport Club Lech-Schmuttertal bei den FIA Motorsport Games teil, um eine der begehrten Medaillen nach Deutschland zu holen.