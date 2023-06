Neumünster

vor 38 Min.

Der SSV Neumünster kassiert den K.-o. in der Nachspielzeit

Der SSV Neumünster (blau) verlor in der Relegation 1:2 gegen den TSV Ebermergen - durch ein Gegentor in der Nachspielzeit.

Plus Der SSV Neumünster-Unterschöneberg verliert in der Relegation 1:2 gegen den TSV Ebermergen. Der entscheidende Treffer fällt denkbar spät.

Artikel anhören Shape

In der ersten von zwei möglichen Runden zur Aufstiegsrelegation in die Kreisliga musste sich der SSV Neumünster-Unterschöneberg dem Tabellenzweiten der Kreisklasse Nord 1, dem TSV Ebermergen, geschlagen geben. Besonders bitter für den SSV: Der entscheidende Treffer zum 1:2 fiel erst in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Die Mannschaft von Trainer Jan Schrodi begann in einer 4-3-3-Formation sehr offensiv. Nach einer guten Viertelstunde hatte Lorand Veres die Führung auf dem Fuß, er verstolperte jedoch den Pass von Stefan Kirchberger. Ebermergen hatte in Halbzeit eins nur eine nennenswerte Chance und scheiterte mit eben jener an SSV-Schlussmann Maximilian Manhard. Neumünster hatte deutlich mehr Spielanteile und kam durch sauber herausgespielte Konter zu einigen Chancen - der Ball wollte jedoch nicht ins Tor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .