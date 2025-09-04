Plötzlich deutscher Meister: Wie ein Gablinger Schütze den großen Coup landet

Seine Medaille hat Jürgen Weislein fast immer mit dabei. Schließlich ist es der größte Erfolg seiner bisherigen Laufbahn. Ein Schild im Schützenheim von Grünholder Gablingen verrät jedem Besucher sofort, hier sitzt ein frisch gebackener deutscher Meister. Der 50-Jährige holte sich mit dem Luftgewehr sensationell den nationalen Titel in der Klasse Herren II. Es ist nicht der erste große Erfolg, allerdings einer, der immer im Gedächtnis bleiben wird. Dabei erfuhr er eher zufällig von seinem Sieg.

Sebastian Richly

86456 Gablingen

Grünholder