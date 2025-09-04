Icon Menü
Porträt: Sportschütze Jürgen Weislein von Grünholder Gablingen

Schießen

Plötzlich deutscher Meister: Wie ein Gablinger Schütze den großen Coup landet

Jürgen Weislein von Grünholder Gablingen wird überraschend deutscher Meister. Welchen Stellenwert die Medaille hat und warum Erfolg nicht alles ist.
Von Sebastian Richly
    • |
    • |
    • |
    Jürgen Weislein von Grünholder Gablingen holte die deutsche Meisterschaft mit dem Luftgewehr.
    Jürgen Weislein von Grünholder Gablingen holte die deutsche Meisterschaft mit dem Luftgewehr. Foto: Sebastian Richly

    Seine Medaille hat Jürgen Weislein fast immer mit dabei. Schließlich ist es der größte Erfolg seiner bisherigen Laufbahn. Ein Schild im Schützenheim von Grünholder Gablingen verrät jedem Besucher sofort, hier sitzt ein frisch gebackener deutscher Meister. Der 50-Jährige holte sich mit dem Luftgewehr sensationell den nationalen Titel in der Klasse Herren II. Es ist nicht der erste große Erfolg, allerdings einer, der immer im Gedächtnis bleiben wird. Dabei erfuhr er eher zufällig von seinem Sieg.

