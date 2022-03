Radsport

25.03.2022

Klassiker öffnet sich für jedermann

Nach zwei Jahren Zwangspause stellen sich am 3. April wieder Frühlingsgefühle ein, wenn sich die Radfahrer beim Klassiker um den Schwarzbräu-Preis zwischen Zusmarshausen und Dinkelscherben auf ihre Stahlrösser schwingen. Erstmals ist die Veranstaltung für Jedermann offen.

Von Alexander Sedlmayr

Die Beine brennen, der Puls liegt schon lange jenseits der 160 Schläge pro Minute und jeder Pedaltritt schmerzt. Diesen Gefühlen stellen sich jedes Jahr Tausende von Hobby-Radsportlern bei den bekannten Jedermann-Radmarathons in den Alpen, wie beispielsweise dem Ötztaler Radmarathon in Sölden oder dem italienischen Klassiker Maratona dles Dolomites. Die Starterfelder bei diesen Rennen sind seit jeher auch stark durch deutschsprachige Fahrer geprägt. Für genau diese Zielgruppe, als auch Einsteiger im Radsport bietet der RV Phönix Augsburg mit dem Schwarzbräupreis und den Schwarzbräu Classic rund um Zusmarshausen eine neue Herausforderung.

