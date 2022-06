Landkreis Augsburg

Eine Radtour durchs "Hennaloch" über das Kesseltal nach Eisbrunn

Plus Warum man die Radtour von Meitingen über das Kesseltal bis zur Waldschänke Eisbrunn am besten in eine bestimmte Richtung machen sollte.

Von Oliver Reiser

Im Frühjahr 2022 lähmten die Corona-Kontaktbeschränkungen und Lockdowns bereits zum zweiten Mal das Land. Nachdem nur noch sportliche Betätigung in der freien Natur erlaubt war, hatten sich viele Bürgerinnen und Bürger ein Fahrrad zugelegt, um sich wenigstens ein bisschen fit zu halten. In unserer Serie "Rauf aufs Radl" haben wir uns von Leserinnen und Lesern die schönsten Touren in der näheren und weiteren Umgebung zeigen lassen. Einige Tourenvorschläge sind dabei übrig geblieben, die wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, nun in lockerer Folge näher bringen wollen. Denn eine Radtour hat immer ihren Reiz - zumal nun auch die Biergärten und Ausflugslokale wieder geöffnet sind, an denen man letztes Jahr lediglich vorbeifahren durfte, weil sie wegen der Pandemie geschlossen bleiben mussten. Ein besonders reizvoller Ausflugsort ist die Waldschänke Eisbrunn. Dort haben sich Thomas Dahlmann und unser radelnder Reporter verabredet, als sie sich zufällig in Malcesine am Gardasee getroffen haben. Dass damit eine Anfahrt von rund 40 Kilometer erforderlich ist, hat Dahlmann dem Autor dieser Zeilen nicht sofort verraten. Doch der ist mittlerweile unerschrocken.

